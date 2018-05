Dé fase die discussie oplevert in Astridpark: penalty voor Anderlecht of niet? ODBS

10 mei 2018

17u37 54

Minuut 35, 0-0 in Anderlecht - Standard: Saief tikt de afvallende bal na een hoekschop weer in de zestien richting Morioka, die doorkopt. Maar meteen nadat de bal weg is, wordt de Japanner in de rug aangelopen door de 19-jarige rechtsachter Linon Selahi, die zijn debuut maakte voor de Rouches. Vertenten fluit niet voor strafschop en ook de videoref geeft vanuit het busje geen krimp. Geen 'clear error' van de scheidsrechter, was hun oordeel. Vanhaezebrouck net als heel Anderlecht woedend. Terecht of niet, volgens jou?

Poll Penalty voor Anderlecht of niet na duel Selahi vs Morioka? Penalty

Geen penalty Penalty 54%

Geen penalty 46%

Na de partij sleurde Vanhaezebrouck er ook een fout van Teodorczyk bij, om het -in zijn ogen- ongelijk van Vertenten aan te kaarten. Bij die fase kreeg de Poolse spits wel een fout tegen en bovendien geel nadat hij (overigens wel overduidelijk) Fai in de rug aanliep. HVH: "Op vijf minuten tijd twee dezelfde fases verschillend beoordelen, dat is als ref niet goed."