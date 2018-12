De Condé over eventuele transfers van sterkhouders: “We zijn een club die op een bepaald moment zal moeten verkopen” MH

03 december 2018

Dat Racing Genk op toerental draait, is ook de buitenlandse clubs niet ontgaan. Technisch directeur Dimitri de Condé verwacht geen drukke wintermercato, wél een hectische zomer. Zo vertelde hij in VISTA!. “We zijn duidelijk geweest naar de jongens toe. Ze weten wat we willen. En wij zitten ook niet in de situatie om daar zotte dingen te doen. Geld kan belangrijk zijn, maar het sportieve is voor ons nog altijd het ultieme doel. Nu, wij zijn wel een club die op een bepaald moment zal moeten verkopen.”