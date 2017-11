De Boeck start met winst, Perbet scoort zijn eerste Eddy Soetaert

21u57 0 Photo News Jupiler Pro League KV Kortrijk liep tot 3-0 uit en leek de elf opeenvolgende wedstrijden zonder winst helemaal achter zich te laten maar twee late tegengoals maakten het nog spannend. De punten zijn voor de debuterende coach Glen De Boeck en zijn team uiteraard van goudwaarde. Niet onbelangrijke details in het verhaal zijn het eerste competitiedoelpunt van Jérémy Perbet en de alweer gestopte strafschop van Thomas Kaminski. De slappe uitreputatie van STVV werd ondanks een onverwachte remonte in het wedstrijdslot toch behouden.

Glen De Boeck debuteerde bij Kortrijk met vier teruggehaalde nieuwkomers. Makarenko kreeg de plaats op de linksachter terug die hij had verloren aan Verboom. Rougeaux ging weer rechtsachter spelen waardoor Kumordzi opnieuw in de ploeg kwam naast Kovacevic in het hart van de defensie. Stojanovic verving Ajagun die meegekomen was met Anastasiou en altijd in het team stond. En Ouali die door de Griek naar de B-kern was gestuurd, kreeg meteen weer zijn stek terug. Dat geeft vooral aan dat de nieuwbakken coach aan zijn verdediging wou sleutelen, daar waar het dit seizoen al constant rammelt bij Kortrijk, en ook aan zijn flanken die meer voeding moeten bieden aan Jérémy Perbet. De Fransman had er openlijk over geklaagd dat hij aan het systeem-Anastasiou niets had aangezien er geen ballen in het strafschopgebied belandden.

BELGA

Dan had Jonas De Roeck het een stuk makkelijker na een prima seizoenstart, alleen even verstoord door de late 4-4 tegen Eupen. Hij wisselde Kitsiou achteraan voor De Norre en Dussaut op de flank voor Acolatse. Hoe anders zou KV Kortrijk voor de dag komen? Dat was de vraag. Ja, het dwong wel wat corners af maar geen van de hoekschoppen van Stojanovic zorgde voor gevaar. Dan was het eerder uitkijken naar Jonathan Legear die op links de ondermaatse Rougeaux regelmatig in de problemen bracht. De Fransman was constant de mindere en had geluk dat het nog tot de 25ste minuut duurde vooraleer hij een gele kaart kreeg toegeschoven.

Duidelijk was zeker dat Jérémy Perbet in veel betere doen was dan de voorbije weken. Hij was vaak aanspeelbaar en stuurde ook Chevalier al eens nuttig weg, maar alle acties werden afgeblokt. Ook toen Chevalier - voortdurend op de loer - scherp voorzette vanaf de flank en Goutas de bal tegen zijn ex-team bijna in eigen doel gleed. Trappen op doel, ze waren zeldzaam. Het schotje van De Sart behoeft amper een notitie, dan was het schot van Ouali voorbij het halfuur het eerste wapenfeit. Pirard loste de bal maar kon die voor de jagende Perbet grijpen.



Niet toevallig was het de beroemde goalgetter Perbet himself die even later scoorde. Een knappe goal met dank aan Goutas die uitgleed toen hij het schot van Azouni wou afweren. Perbet aarzelde niet en vlamde naast de paal vaardig binnen. Meteen daarop leek de 2-0 in de maak toen Chevalier scherp voor doel bracht, maar het duo De Petter-De Norre verhinderde Ouali om in te tikken.

STVV vloog er meteen in na de pauze met een bedrijvige Dussaut nu in de ploeg. Kaminski redde een afwijkende bal van de glijdende Dussaut en Kovacevic ontzette nog net een voorzet van Legear met een dreigende Boli in de rug. De eerste scherpe tegenstoot volstond voor een tweede Kortrijks doelpunt. Chevalier stak tot bij Azouni die met een plaatsbal in de verste hoek scoorde. Maar daarmee was KVK nog niet gewonnen, want even later floot ref Verboomen een strafschop toen Legear om Rougeaux heen wilde maar geen vrijgeleide kreeg. Een heel dure beslissing want de Fransman kreeg er geel bovenop en dat was meteen zijn tweede zodat Kortrijk met tien verder moest. Maar net zoals Kaminski de penalty van Karelis pakte enkele weken geleden, stopte hij nu ook die van Legear. Een Legear die op zijn beurt flirtte met een tweede goal toen hij Ouali onderuit haalde.

Moest het nog wat meer zijn, Glen? Stijn De Smet kwam in, gaf een knap pasje binnendoor naar Chevalier die zomaar scoorde alsof dat nooit een probleem was geweest. Kortrijk leek zo verbaasd dat het alles nog wou weggeven. Eerst was er Ouali die de vanaf de doelpaal terugspringende bal via de knie in eigen doel duwde, dit na een knap lobje van Boli. Even later was er een onnodige hoekschop die door Teixeira over de doellijn werd geduwd. Zomaar 3-2, dat werd bibberen tot het einde voor een KVK dat al het gepakte vertrouwen weer vergooide in de slotfase. Daarin stond Teixeira bij de volgende hoekschop weer vrij, maar zijn kopbal werd afgeweerd. Zo pakte Kortrijk dan toch nog eens drie punten, zij het mits betaling van veel bibbergeld.

