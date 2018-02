De Boeck over gebrek aan gestalte: "Ik kan geen stukje bijbreien aan mijn spelers" Eddy Soetaert

07 februari 2018

18u09 0 Jupiler Pro League In Kortrijk dat bijna duizend fans in zijn spoor had naar Genk, werd gisteren uitgebreid nagekaart over de gemiste bekerfinale. Daarbij werd niet enkel gewezen naar de overhaaste pogingen van Perbet en Chevalier maar ook naar de defensie die zich net als in de heenmatch liet ringeloren op een stilstaande fase.

Ook even daarvoor in Oostende werd de defensie op die manier al twee keer verslagen. Glen De Boeck heeft gelijk: "Genk heeft zes spelers van meer dan 1m85 en ik kan aan mijn spelers geen stukje bijbreien." Het probleem is dat hij bij zijn komst aandrong op man-op-man verdediging bij corners en vrijschoppen maar zijn team de voorkeur gaf om in zone te verdedigen. Op die manier wordt niemand individueel met zijn fout geconfronteerd. Nu sprong de grote Seck bij zijn doelpunt in de rug van de kleine Van Der Bruggen en had een halve meter overschot om de bal in te koppen. Het moment lijkt rijp voor Glen De Boeck om ook hierin zijn wil op te leggen.



Van Lucas Rougeaux, die werd afgevoerd met een knieletsel, wordt pas vandaag duidelijk hoe ernstig de blessure is. De vrees voor gescheurde kruisbanden is reëel.