De Boeck ondanks nederlaag: "Beste wedstrijd die we speelden sinds ik hier coach ben"

Eddy Soetaert

20 januari 2018

22u44 1 Jupiler Pro League "De mensen van Oostende zegden dat wij de beste ploeg waren die hier al kwam," aldus Kortrijk-coach Glen De Boeck. "Ik vond het zelf ook de beste wedstrijd die we speelden sinds ik hier coach ben. Maar we winnen er niets mee."

"Oostende heeft bijna de hele wedstrijd achter de bal aan moeten lopen", had De Boeck geconstateerd. "Wel vier keer kwam die bal op de doellijn terecht toen de keeper niet meer wist waar die was." Laat het dan een lichte overdrijving zijn, zijn team speelde behoorlijk maar incasseerde wel twee vroege doelpunten uit stilstaande fases. "Het was lang geleden en het mocht ook niet. Je weet dat 66% van de doelpunten komen uit stilstaande fases en dan moet je daar scherp op verdedigen", zei De Boeck.

"Maar toch hadden we die wedstrijd nog kunnen winnen. We kregen er voldoende kansen toe maar het geluk was niet aan onze kant. Hoe kun je zo'n match dan verliezen!" Het wordt weer vroeg dag want dinsdag al speelt KVK bij de buren in Moeskroen. Opnieuw een zespuntenmatch want ook KVK is nog niet gered. Zo toont de tabel weer na de wedstrijd die daar wél zekerheid over had kunnen bieden."