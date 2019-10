De Bleeckere: “Jammer genoeg stond er geen camera op de zijlijn” KDW/GVS

20 oktober 2019

14u26 0

Frank De Bleeckere, de woordvoerder van de scheidsrechters, gaf meer uitleg over hét dispuut van gisteravond: de bal die al dan niet over de zijlijn was voor Samuel Bastien de enige goal van de partij maakte in de topper tussen Standard en Racing Genk. “De VAR is met de beschikbare beelden gaan kijken of de bal effectief volledig over de zijlijn was”, stelt De Bleeckere. Met de beelden die men had - bijvoorbeeld de beelden gemaakt van achter het doel - kon men niet waarnemen of dat het geval was. Jammer genoeg stond er geen camera op de zijlijn om uitsluitsel te geven.”

Bekijk de reactie van De Bleeckere in de video bovenaan.

Bekijk de bewuste fase én de reactie van een woeste Mazzu die de beelden na de match op zijn gsm toonde in de video hieronder.