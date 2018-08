De afkeer groeit: KV Oostende ziet hoe Coucke hen niet sterker, maar zwakker maakt Tomas Taecke

03 augustus 2018

06u43 0 Jupiler Pro League Daar waar Marc Coucke tijdens zijn exuberante doortocht KV Oostende liet dromen, wordt de afkeer aan zee voor de man die hen naar de Belgische subtop en Marseille bracht steeds groter. Niet alleen door zijn 'wegkaappolitiek', maar ook door de erfenis die hij er nalaat. Een reconstructie aan de vooravond van Anderlecht-KV Oostende.

Overstap Devroe zorgt voor sneeuwbaleffect

Couckes keuze voor Anderlecht in december 2017 is een schok, maar wordt in alle geledingen binnen KVO aanvankelijk begripvol onthaald. Al snel wordt echter duidelijk dat hij zich net als in Oostende ook in het Astridpark zal laten omringen door zijn naasten en dus rijzen er vragen. Luc Devroe, sportief directeur bij KVO, is de eerste die zijn spoor volgt. Nog voor het overnamedossier is afgerond, weet Devroe al waar zijn toekomst ligt. Hij is in december de enige die samen met algemeen directeur Patrick Orlans weet heeft van de plannen van Coucke. Wanneer Devroe tijdens de winterstage in Spanje in onze krant openlijk solliciteert naar een baan bij de topclub, is zijn overstap achter de schermen eigenlijk al beklonken. Rond die tijd begint ook Anderlechtmanager Herman Van Holsbeek nattigheid te voelen. De officiële aanstelling volgt begin april, zijn overgang luidt een sneeuwbaleffect in.

