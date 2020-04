Davy De fauw assistent bij Essevee: “Doorgaan als speler? Zelfs Kompany had het moeilijk” Pieter-Jan Calcoen

22 april 2020

16u00 0 Jupiler Pro League Na 279 matchen in de Jupiler Pro League stopt-ie ermee: Davy De fauw (38) wordt assistent bij Zulte Waregem. “Hadden we de beker gewonnen...”

Wordt het coach of gewoon Davy voor zijn voormalige ploegmaats? De fauw lacht: “Zelf heb ik assistenten altijd bij hun voornaam aangesproken, dus bij mij mag dat ook het geval zijn. Maar het is waar: dat zal voor grappige situaties zorgen. Ik voetbal nu al zó lang met Sammy (Bossut, red.). Onvermijdelijk zullen we er eens om lachen en dat mag ook. Ach, de jongens zeggen al drie jaar dat ik een soort coach ben, het is nu aan mij om die mooie kans te grijpen.”

De fauw speelde lang met het idee door te gaan als speler. “Hadden we de beker gewonnen, dan was dat wellicht ook gebeurd”, zegt hij. “Nog eens Europa in: dat had ik graag meegemaakt. Ik voelde me bovendien nog fit, speelde dit seizoen alles, maar soms moet je gewoon springen. Ik heb geen schrik voor het jaar te weinig. Nu kan ik al mijn energie aanwenden als assistent.”

Voor De fauw was het geen optie om een job als T2 te combineren met een rol als speler. “Pas op, ik heb daarover nagedacht, maar dan zie je dat zélfs Vincent Kompany bij Anderlecht moeilijkheden kende. Toen besefte ik: dat kan ik niet. Alle respect voor Vincent dat hij het wel probeert, hij zal slagen, ben ik zeker van, maar ík kan die dingen niet combineren.”

Hoewel hij officieel geen voetballer meer is, blijft hij wel zetelen in de pas opgerichte spelersvakbond. “Ik heb het erover gehad met Vincent Kompany. Kijk, ik wacht al jaren op zo een project, nu zou ik graag mee de kar trekken. En het is een voordeel dat ik de beide kanten ken.”

De fauw, die twee bekers won en ook één keer kampioen werd (met Club), “kijkt ernaar uit” om met Dury en de ganse staf samen te werken. “Ik ben zeker dat we een goed team gaan vormen.”

