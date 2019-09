Davies doodeerlijk: “Resultaat flatteert ons” - Clement: “Club heeft Anderlecht nog nooit zó gedomineerd” ODBS/DMM

22 september 2019

20u33

Bron: Telenet PlaySports 2 Jupiler League Simon Davies wond er na de verloren kraker in Brugge geen doekjes om. “Dit was onze meest ontgoochelende partij tot dusver. Het resultaat is geen juiste weergave van wat er zich op het veld afspeelde, maar flatteert ons. Ik vond ons vooral te weinig persoonlijkheid aan de bal tonen.”

Een euvel dat Davies ook na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Antwerp al aankaartte en Vlap vandaag zijn basisplaats kostte. De T1 van Anderlecht zag echt nog een pak meer pijnpunten. “Het lijkt soms wel alsof we de ‘basics’ (de basis van het voetbal, nvdr) vergaten vandaag. Te weinig duelkracht, te weinig ‘tweede ballen’ die voor ons waren. Het ontbrak ons geregeld aan kwaliteit, zeker aan de bal. Dat was de andere matchen toch een pak beter. We hebben deze week gewerkt aan een ‘gameplan’, maar de uitvoering was een pak minder.”

“Kijk, we hebben de voorbije weken tegen een paar sterke ploegen met één goal verschil verloren - vandaag verdiende we er meer te incasseren. Maar dit is een jonge ploeg en we blijven geloven in het proces. Ondanks deze frustrerende avond. Het komt er nu op aan terug te knokken. De bekermatch (woensdag in Beerschot, nvdr) is een belangrijke.”

Clement: “Dit wil ik zien”

Een tevreden Philippe Clement na een Brugse demonstratie. “Dit was het voetbal dat ik wil zien. Heel hoge druk, alle spelers sterker dan hun tegenstanders, een hoge balcirculatie, veel beweging zonder bal en veel kansen. De laatste stap is meer afmaken”, aldus de Club-coach.

“Ik heb Club Anderlecht nog nooit zo weten domineren als in deze wedstrijd. We hadden héél héél veel doelpunten kunnen maken. Het had een recordavond kunnen zijn. Al ben ik blij met het voetbal dat we blijven brengen, zeker na een zware Europese wedstrijd. Het toont dat dit een goeie groep is. De jongens die inkomen geven alles. Ik zie dat er een sterk team aan het groeien is.”

Komt nu even het bekerintermezzo. Volgens Clement is dat niet ongelegen. “De Champions League gaan we niet winnen, maar in de beker en competitie hebben we ambitie op de eindzege. Daar gaan we voor. Het is zaak om op de juiste momenten de juiste spelers te zetten. Iedereen moet zich blijven bewijen. De spelers gaan in dat verhaal mee.”