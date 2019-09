David en Depoitre bezorgen AA Gent volle buit tegen Cercle YP

01 september 2019

21u46 1 KAA Gent GNT GNT 3 einde 2 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League AA Gent heeft vanavond met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Stef Peeters maakte de vroege opener van Laurent Depoitre ongedaan, maar Jonathan David schonk de Buffalo’s met twee goals alsnog een ruim verdiende zege. Helemaal in het slot maakte weer Peeters er nog 3-2 van. Gent klimt in de tussenstand naar de vijfde plaats met tien punten, na vijf matchen. Cercle Brugge is veertiende en kon nog maar één keer winnen dit seizoen.

Gent legde de partij in de eigen Ghelamco Arena al voor rust in een definitieve plooi. Depoitre bracht de Buffalo’s na elf minuten op voorsprong na een vlijmscherpe counter. Cercle had vier minuten later al een reactie in huis. Peeters vlamde een voorzet van Gory keurig voorbij Kaminski, 1-1. Het doelpuntenfestival bleef doorgaan. David verzilverde halverwege de eerste helft eerst met een knappe kopbal een voorzet van Depoitre. Vervolgens prikte hij ook zijn tweede binnen, dit keer met Castro-Montes als aangever. De Gentse machine was helemaal onder stoom en Cercle Brugge mocht opgelucht ademhalen dat er bij de rust geen monsterscore op het bord stond.

Na de pauze ging Gent duidelijk op de rem staan. Cercle Brugge was niet bij machte de achterstand om te keren en dus zakte het niveau. Invaller Lyle Foster liet voor Cercle bij zijn debuut kwaliteiten zien en ook Dompé kwam aan de overkant goed in. In het absolute slot, twee minuten in blessuretijd, konden de bezoekers toch nog eens scoren. Een vrijschop van Peeters week af op het hoofd van Kubo en de 3-2 eindstand stond op het bord.