Dany Verlinden wordt de nieuwe keepertrainer van Cercle Brugge: "Heb niet lang moeten nadenken"

08 juni 2018

20u12 0 Jupiler Pro League Cercle Brugge heeft zijn trainersstaf vervolledigd. De 41-jarige Fransman Benoît Tavenot (ex-coach van Bastia) zal samen met José Jeunechamps hoofdtrainer Laurent Guyot assisteren. Maar groen-zwart pakt vooral groots uit met zijn nieuwe keepertrainer. Dat wordt Dany Verlinden, ex-Rode Duivel en een icoon bij... Club Brugge.

Voor de 54-jarige Verlinden betekent de overstap naar Cercle na zes jaar buitenland een terugkeer naar België. En vooral: naar het stadion waar hij net geen kwarteeuw werkte. Aan de andere kant dan wel.

"Maar daar ga ik niet sentimenteel over doen", aldus Verlinden. "Voor mij was vooral van belang dat ik terug in België aan de slag kan én op het hoogste niveau. Het project van Cercle en Monaco is een fantastische uitdaging. Dat ik niet hoef te verhuizen (Verlinden woont in Oostduinkerke, red) is ook mooi meegenomen. Na zes jaar buitenland kwam deze kans voor mij op het ideale moment. Ik heb niet lang moeten nadenken."

Verlinden was doelman van Lierse tot 1988 en daarna tot 2004 van Club Brugge. Hij speelde één keer voor de Rode Duivels (tegen Noorwegen), maar nam wel aan twee WK's deel (1994 en 1998). Na acht seizoenen als keeperscoach van Club Brugge, was de Brabander de voorbije jaren achtereenvolgens aan de slag bij Al Shabab (met Michel Preud'homme), Club Africain (met Hugo Broos) en na één sabbatjaar ook nog twee seizoenen bij Stoke City, waar hij zijn jongste zoon Thibaud - een 19-jarige middenvelder die aan FC Sankt-Pauli werd uitgeleend - onder zijn hoede had. Verlindens oudste zoon Justin (21) is doelman bij FC Knokke.