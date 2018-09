Danjuma en sterke Wesley halen zwaar uit in Ghelamco Arena, waar Vanderhaeghe het nu wel heel warm onder voeten krijgt Rudy Nuyens en Manu Henry

23 september 2018

16u19 100 KAA Gent GNT GNT 0 einde 4 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Club Brugge liet de bal aan AA Gent, maar de competitieleider bezorgde de Buffalo’s een geweldige les in efficiëntie. Goals van Danjuma en een bijzonder sterke Wesley houden de landskampioen stevig op kop.

In vergelijking met de wedstrijd tegen Dortmund, voerde Ivan Leko twee wissels door. Mechele kwam in de plaats van Mitrovic, Schrijvers mocht vooraan overnemen van Vossen. Yves Vanderhaeghe greep drastischer in: liefst vijf spelers verdwenen uit het team dat vorige week thuis verloor van STVV. Dat Dejaegere opnieuw moest wijken voor Odjijdja was geen verrassing. Maar ook Derijck, Rosted, Limbombe en Koita moesten hun plaats afstaan. Plastun, Bronn, Adrijasevic en David kwamen in de ploeg.

Die wissels hadden hun effect, want AA Gent voetbalde een stuk beter dan vorige week. Dat had veel te maken met Odjidja, die de bal opeiste, duels won én goeie passes uitdeelde. De Buffalo’s waren voor de rust dominanter dan Club Brugge, maar David, Andrijasevic, Yaremchuk en Chakvetadze – opererend vanaf links – lieten kansen liggen. Die laatste werd met een geweldige steekpas van Odjidja alleen voor doel gezet, maar hij mikte nog voorlangs. Asare verraste Letica bijna met een als voorzet bedoeld schot, dat nipt overwaaide.

Maar Club Brugge had ook mogelijkheden. Het kende al vroeg pech toen Wesley weggleed op een goeie voorzet van Vlietinck. Danjuma en Schrijvers mikten mogelijkheden over, maar uiteindelijk kwam Club toch op voorsprong.

Dat doelpunt viel op een moment dat het aan de overkant in de lucht hing. Letica ging plat op een schot van Odjidja, maar bediende snel Vanaken. Souquet hapte te snel, Vanaken lanceerde Danjuma. Plastun bleef wijken, Danjuma joeg de 0-1 knap tegen de touwen. Een licht gevleide voorsprong bij de rust, maar kort na de pauze gaf Club Brugge een lesje in vista, techniek, kracht en efficiëntie. Danjuma rolde in een één-twee met Vanaken de Gentse rechterflank op en verstuurde een gemeten voorzet. Voor doel toonde Wesley zich sterker dan Bronn, de 0-2 was een feit. De landskampioenen bewezen dat ze niet hoeven te domineren om een wedstrijd naar hun hand te zetten. Ook dat is een kwaliteit.

Gent ging op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die viel bijna aan de overkant. Kalinic moest stevig aan de bak op pogingen van Danjuma en Vanaken. Yves Vanderhaeghe wisselde Souquet voor Dompé en gingm met drie achteraan spelen. Gent ontwikkelde druk, maar Plastun, Odjidja en David vonden Letica op hun weg en David mikte ook nog eens een honderd procent kans over. Een uitbraak via een klaarkijkende Vormer volstond om Wesley zijn tweede van de namiddag te laten maken. Helemaal ongedekt maakte Wesley er nog 0-4 van. AA Gent gaat opnieuw een onrustige week tegemoet.