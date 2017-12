Daar is Luc Bosmans weer: ingevallen scheidsrechter bereidt zich nu voor in Mechelen: "Mijn scheidsrechterspullen gaan mee" Mike De Beck

Luc Bosmans Zal 29 november 2017 niet gauw vergeten. Nadat in de bekerwedstrijd tussen KV Mechelen en Racing Genk twee scheidsrechters geblesseerd uitvielen, mocht de supporter van Malinwa - en amateurscheidsrechter - Luc Bosmans invallen als lijnrechter.

Vanavond staat diezelfde affiche op het programma, maar dan in de Jupiler Pro League. Luc Bosmans staat opnieuw in de tribunes om zijn favoriete ploeg KV Mechelen aan te moedigen en heeft zich ondertussen wel al op een andere manier voorbereid. "Klaar om te vertrekken naar KV Mechelen. Sjaal, pet en de nieuwe voetbaltas met mijn scheidsrechterspullen gaan mee. Hopelijk mag de tas tot morgen in de auto blijven", pende hij neer op Twitter.

#kvmgnk Klaar om te vertrekken naar @kvmechelen ! Sjaal, pet en de nieuwe voetbaltas van @RYMND_brand met mijn scheidsrechters spullen gaan mee. Hopelijk mag de tas tot morgen in de auto blijven 😉 pic.twitter.com/3pxeDW3ID9 Luc Bosmans(@ Luc_Bosmans) link

