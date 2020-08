Daar is Club opnieuw: Blauw-Zwart wint afgetekend van Eupen met glansrol voor Diatta SVL/TTV

16 augustus 2020

17u52 36 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 4 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Opsteker van formaat voor Club Brugge, dat op een doornat veld al bij al eenvoudig afrekende met Eupen. Met dank aan een doublette van de ontketende Diatta, de eerste goal van Badji en een deugddoend doelpunt voor Vormer.

’t Was van moeten voor Club Brugge in het verre Eupen. Daar waar de après ski-muziek en kermisbeats elkaar afwisselen tijdens de opwarming en een stevige onweersbui in de openingsfase de aandacht opeiste. Bij blauw-zwart geen Dennis - de vleugelspits bleef opzij met last aan de enkel. Balanta verloor zijn basisplaats aan Rits, Badji kreeg voorin opnieuw de voorkeur. Aan zijn zijde voor het eerst dit seizoen Siebe Schrijvers - samen de twee topschutters in de voorbereiding. Bij Eupen koos San José voor dezelfde elf die het vorige maandag goed hadden gedaan in Leuven.

Eerste voor Badji na blunder De Wolf

Club begon uitstekend aan de match - eindelijk weer herkenbaar na twee slappe vertoningen tegen Antwerp en Charleroi. Dominant, gemotiveerd en met een goeie balcirculatie. Eupen deed zijn best maar kwam helemaal niet in de buurt van Mignolet in het openingskwartier. Daarin had Badji de score reeds geopend - De Wolf liet zijn schot zomaar tussen de benen glippen, goed voor een belangrijke vroege goal voor de Bruggelingen. Bijna was het snel 0-2, maar op de knal van Diatta reageerde De Wolf dan wel weer gepast. Na een sterk begin deed niets alvast vermoeden dat Club opnieuw punten zou laten liggen.

Halverwege de eerste helft dan toch een kansje voor Eupen. Sobol redde met een goeie tackle in extremis de meubelen - hij belette Musona de gelijkmaker binnen te schuiven. Het signaal voor Eupen om meer durf te tonen. Club zakte gaandeweg de eerste helft weg, terwijl de regenval alleen maar toenam. Het veld werd natter en liet op bepaalde stroken amper nog voetbal toe, zeker toen de rust in zicht kwam. Gelukkig gingen de hemelsluizen dicht tijdens de pauze en kon de match gewoon hervat worden.

Diatta staat op

Amper afgetrapt kreeg Vanaken een unieke kans om de match te beslissen. Na Eupens gestuntel achterin moest De Gouden Schoen altijd binnen leggen, maar Vanaken trapte onbegrijpelijk naast. Eupen was in het vierde kwartier op zijn minst de evenknie van blauw-zwart, totdat Diatta eindelijk opstond. Na goed samenspel met Badji knalde hij het leer kurkdroog in de verste hoek voorbij De Wolf. Een fantastische actie, het eerste echte wapenfeit van de Senegalees dit seizoen. Diatta leek bevrijd - plots was hij opnieuw de wervelwind van weleer. Twintig minuten voor tijd besliste hij de wedstrijd definitief. Schrijvers stuurde Diatta goed diep, de Senegalees omspeelde De Wolf meesterlijk. 0-3 en klaar, een opsteker van jewelste voor gans blauw-zwart. Peeters mikte nog tegen de paal en ook Vormer deed nog zijn duit in het zakje. Prachtige assist van Vanaken, lekker binnen gekopt door de aanvoerder: “Zijn ze weer”, riep Vormer meermaals.

Club rekende op een doornat veld af met de frustraties van de jongste weken, Eupen was het kind van de rekening. Diatta en Vormer deden dankzij hun goals vertrouwen op en ook Badji opende zijn doelpuntenrekening. Blauw-zwart zit na een ruime, deugddoende zege opnieuw op het juiste spoor - een overwinning die volgende week een verlengstuk moet krijgen in de thuismatch tegen Beerschot.



