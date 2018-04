Daar is aanwinst nummer drie: Elias Cobbaut (KV Mechelen) voor vijf jaar naar Anderlecht FDZ PJC RN

25 april 2018

15u53

Bron: Eigen berichtgeving 0

Daar is aanwinst nummer drie voor Anderlecht. Elias Cobbaut (20) komt zoals aangekondigd over van KV Mechelen. Hij tekende een contract voor vijf seizoenen.

Na Yevhen Makarenko en Kristal Abazaj heeft Anderlecht een derde nieuwkomer aangetrokken. Het gaat om Elias Cobbaut, die vertrekt bij KV Mechelen, waar hij dit seizoen één van de uitblinkers was. De polyvalente verdediger - hij kan zowel centraal als op links uit de voeten - kon ook op de belangstelling van Club Brugge, Racing Genk en Genoa rekenen, maar had voor zichzelf uitgemaakt enkel naar de landskampioen te willen.

Het gevolg was dat KV Mechelen gisteren voor het eerst om de tafel zat met Luc Devroe en Marc Coucke. Een akkoord was er toen niet, maar dat is er nu wel. Het gaat om een definitieve transfer, Cobbaut tekende voor vijf jaar.

Cobbaut is een jeugdproduct van KV Mechelen. Hij zit aan 46 optreden en één doelpunt in eerste klasse, maar pas dit seizoen brak de jeugdinternational echt door. In voetbalmiddens klinkt het dat hij alles heeft om het te maken aan de top. Hij is niet alleen polyvalent, maar ook fysiek sterk, krachtig, snel en uitstekend in de duels. Daarnaast twee voordelen: hij is jong én Belg. Met de nakende komst van Cobbaut lijkt de toekomst van Olivier Deschacht binnen Anderlecht steeds onzekerder. Het clubicoon heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, maar hoogstwaarschijnlijk krijgt hij geen verlenging.

🙌🏻 Hij weet alvast hoe te vieren in het stadion van #RSCA



📝 't Is gebeurd: Cobbaut officieel naar de ploeg van @CouckeMarc



🤵🏻 @Frank_Dekeyser & @R_Nuyens



👉🏻 Dadelijk meer op https://t.co/gaOltY5BIF pic.twitter.com/MN9ouZavLz Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link