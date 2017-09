Custovic voelt zich niet schuldig tegenover Vanderhaeghe: "We gaan als vrienden uiteen" Tomas Taecke

18u04 2 BELGA Jupiler Pro League Ruim één week na zijn aanstelling als interim-coach staat Adnan Custovic zaterdag in Kortrijk voor zijn groot examen. De Bosniër wil zijn kans grijpen en zo uit de schaduw van Yves Vanderhaeghe treden: "Ik heb niets gedaan opdat hij zou moeten vertrekken".

Voor Adnan Custovic wordt het zaterdag een spannend weerzien met het Guldensporenstadion. De Bosniër heeft baat bij een goed resultaat tegen zijn ex-werkgever KV Kortrijk wil hij straks aanblijven als T1 van KV Oostende. Vanmiddag sprak de interim-coach van de kustploeg uitgebreid over de kans die hij kreeg en het afscheid van Yves Vanderhaeghe: "Dit is een kans waar ik al jaren van droom", aldus Custovic. "Ik heb Yves gezegd dat ik dit niet kon weigeren, want ik moet ook mijn gezin voeden. Ik profiteer van elk moment en probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen. Het vertrek van Yves was triestig voor iedereen, want hij is drie jaar op rij succesvol geweest. Ik heb ook niets gedaan opdat hij zou moeten vertrekken. We zijn als vrienden uiteen gegaan".

BELGA

Custovic voelde vorige week daags na zijn aanstelling bij de bekerwedstrijd tegen Union dat hij als hoofdtrainer niet meteen serieus genomen werd door zijn groep. Eén week later meent de ex-aanvaller dat de neuzen stilaan opnieuw in dezelfde richting wijzen: "Ik had de indruk dat de spelers dachten dat ik maar voor enkele dagen coach zou zijn. Ze namen mij niet serieus, maar ik heb hen duidelijk gemaakt dat het menens was. Tegen Genk heb ik een goeie reactie gezien en geleidelijk aan zien we opnieuw één groep. Het was niet de schuld van Yves, de technische staf of het bestuur dat dit niet langer zo was. Wat moet je in godsnaam doen als een groep niet langer reageert? De jongens speelden aan 80 procent van hun kunnen en daardoor hadden we slechts één op 21".

BELGA

De interim-coach voerde zowel op als naast het veld meteen enkele wijzigingen door. Zo is iedereen verplicht om samen te eten, werd het gsm-gebruik op de Schorre teruggedrongen en speelde KVO op Genk voor het eerst in een 3-5-2-systeem dat succesvol bleek: "Yves was charmant en vriendelijk, maar ook streng waar nodig. Het is gewoon zo dat ik het groepsgevoel probeer terug te brengen. Zo hadden we woensdag een etentje met de ganse groep en probeer ik door kleine aanpassingen het samenhorigheidsgevoel terug te brengen. Wat het systeem betreft... misschien ben ik op dat vlak flexibeler. Ik hou ervan om systemen uit te proberen en pas mij aan aan de tegenstander waar nodig".



Photo News

Na de match in Kortrijk beslist Coucke in principe over het lot van Custovic: "We zullen zien. Wat er ook gebeurt, ik kan alleen maar mijn uiterste best doen. Dan kan ik nadien geen spijt hebben. Mensen die zeggen dat ik onervaren ben, kennen mij niet. Ik leef voetbal, ik eet voetbal en ben een harde werker. Sinds mijn aanstelling slaap ik niet meer. Ik heb de voorzitter sindsdien niet meer gehoord. Hij laat me rustig werken en geeft me vertrouwen tot aan de interlandbreak. Ik denk niet dat enkel het resultaat in Kortrijk doorslaggevend zal zijn. Ook de mening van de spelers, de staf en de media telt. Voorlopig ontvang ik goeie signalen. Als blijkt dat ik na zaterdag geen kans krijg, is het een teken dat ik ze niet verdien".

BELGA