Custovic reageert op ontslag: “Geen eerlijke kans gekregen” Tomas Taecke

26 april 2018

14u06 2 Jupiler Pro League ’t Was dan wel geen donderslag bij heldere hemel, toch was Adnan Custovic ontgoocheld toen hij eerder deze week via onze krant vernam dat zijn avontuur bij KV Oostende straks afloopt: “Ik heb geen eerlijke kans gekregen”, reageerde de Bosniër vanmiddag.

Adnan Custovic houdt een wrang gevoel over aan zijn eerste periode als hoofdtrainer. Hoewel hij KV Oostende uit de degradatiezone leidde, is hij straks verplicht om afscheid te nemen: “Het hing al enkele weken in de lucht, dus verrast was ik niet. Ik ben opgelucht nu ik weet wat mij te wachten staat. En uiteindelijk kan ik voor de spiegel staan en zeggen dat ik er alles aan gedaan heb. Er is niets waar ik spijt van heb en wens KV Oostende het allerbeste. De groen-rood-gele kleuren zitten in mijn hart.”

“Of ik nog hoop koesterde? Ik gaf mezelf nog 5 procent kans (lacht). Met al de geruchten over de nieuwe coach en bepaalde problemen rond spelers was het klimaat écht niet gunstig om te werken. Er was niets dan twijfel, maar goed, dat is het leven. Ik heb niets tegen Hugo Broos of Gert Verheyen.”

KV Oostende wil een nieuwe weg inslaan, waarbij de focus op discipline en hard werken zal liggen: “Het is makkelijk om te zeggen dat er geen discipline was van buitenaf. Natuurlijk was er een gebrek aan discipline, maar het is niet zo eenvoudig om dat te installeren. Ik heb dat geprobeerd, maar bij een ploeg die 1 op 21 heeft, is hard op tafel slaan soms niet de beste manier. Wie weet was het dan nog slechter afgelopen. Ik ben ontgoocheld dat ik geen eerlijke kans heb gekregen om aan een seizoen te beginnen. Met een voorbereiding van zes weken, waarin je je eigen ding kan doen. Nu was het meteen van moeten en was er continue druk.”

“Uiteindelijk heb ik bij KVO de kans gekregen om mijn droom te verwezenlijken. En in een paar maanden tijd heb ik misschien meegemaakt wat een nieuwe trainer vaak pas na vijf of zes jaar ervaart. Spelers die wilden vertrekken en naar de B-kern vlogen, al de commotie rond het vertrek van de voorzitter, enzovoort. Na het vertrek van Gino Caen (assistent, red.) stond ik soms alleen op het veld om training te geven. De andere assistenten werkten maar parttime. Om maar een voorbeeld te geven.”

Custovic werkt het seizoen af en moet dan op zoek naar een nieuwe baan: “Ik hoop in België aan de slag te blijven en sta open voor alles.” Dat hij zijn job ook de komende weken ter harte zal nemen, bewijst het feit dat hij gisteren nog naar de beloftenwedstrijd in Gent ging kijken: “Ik moet mijn job doen, hé. Ik wil zien hoe de jonge gasten het doen met het oog op onze wedstrijden. In de tribune zat ik naast Yves Vanderhaeghe (met wie Custovic overhoop lag sinds diens ontslag, red.). We hebben gepraat en dat is goed geweest. We hebben elkaar gezegd wat er op onze lever lag en daar ben ik blij om.”