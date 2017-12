Custovic over bewogen speech van Coucke: "Hij heeft ons vooral gerustgesteld" Mathieu Goedefroy

23u45

Adnan Custovic kwam vanavond na de zege van KV Oostende op Waasland-Beveren nog even terug op de speech die voorzitter Marc Coucke eerder op de avond gaf. De nieuwe eigenaar van Anderlecht sprak de spelers van KVO geanimeerd toe in een hotel in de buurt van het stadion. "Hij stelde ons gerust."

