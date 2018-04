Custovic na vierde gelijkspel op rij: “Punt voelt aan als zege”



18 april 2018

Bij winst of verlies was KV Oostende vanavond wat wijzer geworden, maar de kustploeg speelde al voor de vierde keer op rij gelijk: "Toch ben ik fier op mijn spelers, die twee keer een achterstand opgehaald hebben".

Aan gelijke spelen geen gebrek voor Adnan Custovic en KV Oostende, die ondanks de rode kaart van Rezaeian toch nog een punt uit de brand sleepten op Daknam. De Bosniër was dan ook niet ontevreden met het billijke resultaat: “De eerste helft was niet goed, maar na de rust was het beter. Met tien tegen elf hebben we toch nog gelijk gemaakt, dit terwijl er enkele beslissingen van de scheidsrechter in ons nadeel waren. Ik ben fier op de prestatie van mijn ploeg, die twee keer een achterstand heeft opgehaald. Net daarom voelt dit punt aan als een zege”.

Oostende is nog niet uitgeteld voor poulewinst, maar moet dan zondag wel eindelijk eens zien te winnen: “Zondag ontvangen we Beerschot-Wilrijk en gaan we opnieuw voor de drie punten. Dat is het belangrijkste en dan zien we wel. Op het einde van de rit zullen we zien of we verdienen om eerste te staan of niet”.

Custovic weet nog niet waar hij aan toe is en strijdt in PO2 voor zijn positie als coach. Ondanks de druk op zijn persoon bracht hij met jeugdproducten Bataille, D’haese en Bushiri drie jeugdproducten binnen de lijnen. Die laatste kwam in de plaats van Lombaerts, die na een pijnlijk duel met last aan de enkel naar de kant moest. Afwachten of hij fit raakt voor zondag: “Ik ben heel trots op de jonge gasten. De club moet op hen rekenen, want ze hebben de juiste mentaliteit”, wou Custovic nog kwijt".