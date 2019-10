Croonen over mogelijke BeNeLiga: “Het is een complexe oefening, maar we willen niet te lang talmen” DMM/PDD

28 oktober 2019

Voorzitter Peter Croonen heeft vandaag op de Raad van Bestuur van de Pro League tekst en uitleg gegeven bij de plannen rond een eventuele BeNeLiga. "We hopen dat het een gamechanger kan worden."

De eerste fase van de haalbaarheidsstudie naar de BeNeLiga zit erop. Na een wetenschappelijke doorlichting van Deloitte werd besloten dat de BeneLiga een sportief potentieel heeft. Volgens Pro League-voorzitter Peter Croonen gaat nu een tweede fase van die studie in. Die moet concreter peilen naar hoe een BeNe Liga er effectief zal uitzien. De tweede fase moet ook de concrete impact voor elke club bekijken. Toch noemde Croonen de BeNeLiga in één adem met het woord ‘gamechanger’.

“Eigenlijk weten we dat nog niet, maar we hopen daar op. De sportieve realiteit is dat België en Nederland de 8ste en 11de competitie van Europa hebben. De hoop is dat het samenvoegen van die twee competities tot een betere competitie kan leiden. De grote vijf competities in Europa zijn van de rest aan het weglopen. In België en Nederland zien we dat de competities aan het flatlinen zijn. Dat is economisch niet wenselijk.”

De G5 in België en de G6 in Nederland zijn zich volgens Croonen bewust van die Europese evolutie. “Aan de ene kant blijven de vijf beste competities maar van ons wegfietsen, terwijl ook enkele kleinere competities sterker worden. Daardoor dreigt de middenmoot te verdwijnen en is de kans groter dat onze competities bij de kleine liga’s verzeilen. Daarom is het logisch dat we als Belgische en Nederlandse profclubs die oefening rationeel proberen maken om te zien of we de kloof met de vijf beste liga’s kunnen dichten.”

Vanaf wanneer is een BeNeLiga praktisch haalbaar?

De studies voor een BeNeLiga vinden dus plaats op initiatief van de Belgische en Nederlandse profclubs. Of het ook zo ver komt is de grote vraag. Eerst moeten ook de andere clubs overtuigd worden en dan moet alles ook nog praktisch in gang worden gezet. “Ik kan geen inschatting maken hoe lang dat zal duren. Het is een vrij complexe oefening”, vertelt Croonen. “Al is het ook niet de bedoeling om lang te talmen. We gaan er op doorwerken en willen zo snel mogelijk resultaten hebben. Daarna kan het echte werk pas beginnen.”

“Dat echte werk zal overleg zijn binnen de landen zelf. Er zal ook met de politiek en Europa moeten gesproken worden. Er moet een BeNeLiga gemaakt worden. Er zullen nog veel stappen nodig zijn voor we zover zijn. De eerste stap is dat de G5 in België en G6 in Nederland op een concrete basis overtuigd zijn dat ze een gezamenlijke competitie willen. Zo ver zijn we nog niet, maar we denken dat er een mogelijke gamechanger zou kunnen zijn.

Als Genk-voorzitter: “Ik denk dat we op zijn minst de oefening moeten maken om te weten of het kan of niet kan.”

Naast voorzitter van de Pro League is Croonen ook voorzitter van Racing Genk. Hoe ziet hij in die hoedanigheid de mogelijkheid van een BeNeLiga? “We zijn er als club minstens van overtuigd dat we de intellectuele moed moeten hebben om die oefening te willen maken. Dat is voor ons minder evident dan voor andere clubs zoals Club Brugge. We zijn ons er van bewust dat we ook uit die BeNeLiga kunnen vallen. Daardoor is die denkoefening complex voor een club als Genk, maar we zijn sportief ambitieus om deel uit te maken van de sterkst mogelijke competitie.”

“Als er een BeNeLiga zal komen, dan moet dat voor iedereen een valabel verhaal zijn, ook voor de kleinere clubs. Dat zou betekenen dat sommige clubs niet meer spelen tegen Standard, Anderlecht, Brugge, Gent of andere grote tegenstanders. Dat is een logische bekommernis. Daartegenover staan andere sportieve en financiële argumenten die zouden kunnen betekenen dat we die emotionele, maar logische weerstanden kunnen overwinnen. Als dat niet het geval is, dan zal het een moeilijk verhaal worden voor de BeNeLiga. Al denk ik dat we op zijn minst de oefening moeten maken om te weten of het kan of niet kan.”