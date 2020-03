Croonen: “Kans groot dat periode van afgelasting sportevenementen tot 31 maart nog verlengd wordt” JBE/ODBS

12 maart 2020

15u52

Bron: VTM NIEUWS 0

Na zijn overleg met Vlaams sportminister Ben Weyts en de andere sportfederaties bevestigt Pro League-voorzitter Peter Croonen dat de slotspeeldag van de reguliere competitie in 1A dit weekend achter gesloten deuren gespeeld wordt. Over wat er met het Vlaamse klassieke wielervoorjaar gebeurt, heerst nog onduidelijkheid. “Alle publieksevenementen worden tot 31 maart afgelast, maar in het voetbal kan er zonder publiek nog wel gespeeld worden”, zegt Croonen bij VTM NIEUWS. “In de week voor 31 maart zullen we dan opnieuw met de minister samenzitten om te kijken wat we erna doen, maar ik acht de kans groot dat die periode verlengd wordt. Daarna is er de optie om verder met gesloten deuren te spelen of om de competitie te bevriezen.”

Croonen: “Niet leuk voor Genk - KV Mechelen”

Als voorzitter van KRC Genk ziet Croonen nu hoe de uittredende landskampioen zondag de cruciale partij tegen KV Mechelen niet voor de eigen fans kan spelen. “Een groot nadeel - de match was uitverkocht. Maar goed, corona heeft er anders over beslist. Het zal niet de leukste match om te spelen worden, maar we gaan er alles aan doen om play-off 1 te behalen. Als die tenminste kan plaatsvinden.”

