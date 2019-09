Crisis compleet bij Cercle na nederlaag tegen Eupen LUVM

28 september 2019

22u09 2 Cercle Brugge CER CER 1 einde 2 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League De crisis is compleet bij Cercle Brugge. Na de bekeruitschakeling door de amateurs van Rebecq verloor de Vereniging vandaag ook het cruciale degradatieduel van AS Eupen. Danijel Milicevic toonde zich de beul met dienst: twee goals in het slotkwartier van de Zwitserse Bosniër dompelen de Vereniging in een diepe crisis. Het lot van Fabien Mercadal hangt in Jan Breydel aan een zijden draadje. Eupen pakte zijn eerste zege en laat de rode lantaarn nu aan Waasland Beveren, dat morgen op Anderlecht speelt.

Uit de beker gekegeld door de amateurs van Rebecq: die schande moest Cercle Brugge tegen Eupen absoluut zien uit te wissen. De Oostkantonners waren zelf maar met de hakken over de sloot geraakt in Kapellen (gekwalificeerd na strafschoppen), maar hielden aan hun eerste bezoek aan Jan Breydel dit seizoen een zeer goed gevoel over. Ven een nieuwe scoreloze puntendeling kon het team van Beñat San José dit keer slechts kort dromen. De eerste actie die naam waardig van Cercle eindigde via Eupens doelman De Wolf tegen de hand van verdediger Verdon. Ref De Cremer had niets gezien, VAR Boterberg wel: na controle aan het scherm ging de bal op de stip en knalde Stef Peeters de Vereniging op voorsprong.

Op een late actie van Biancone, door Foster naast getikt, zou dat het enige hoogtepunt blijven van een eerste helft waarin Cercle met de daver op het lijf voetbalde en de bal voortdurend aan Eupen liet. Milicevic en Peñaranda toonden zich zeer bedrijvig, maar in de spits liet Bolingi zich al te vaak op buitenspel betrappen. Badiashile werd niet aan de tand gevoeld en loste dan maar zelf even een hoge bal. Het werd door Eupen niet afgestraft.

Cercle liet in het vierde kwartier zelf ook na de partij dood te maken. Kouamé trapte vanop dertig meter op de dwarsligger. Daar betaalde de Vereniging in het slotkwartier uiteindelijk een dure prijs voor. Eerst beging Biancone een onnodige overtreding even buiten de zestien. Een ideale positie voor Milicevic om te tonen dat hij nog steeds bij de betere vrijschopnemers in onze competitie hoort. Via het hoofd van Biancone verdween de bal in doel (1-1). Tien minuten later kopte Milicevic een perfecte voorzet van invaller Embalo boven diezelfde Biancone binnen (1-2). Cercle moest de bittere kelk tot de bodem ledigen: Panzo pakte nog dubbel geel.

Maandag staat bij Cercle Brugge de Algemene Vergadering op de agenda. Zeer waarschijnlijk zal daar ook over het lot van coach Fabien Mercadal worden beslist.