Coup de théâtre: Wesley én Vranjes mogen starten in topper tussen Club en Anderlecht

25 augustus 2018

15u47

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de vrijspraak uitgesproken voor Wesley (Club Brugge), Carcela (Standard) en Ocansey (KAS Eupen). Volgens het disciplinaire beroepsorgaan was niet voldoende bewezen dat de indicatieve tabel, waarop de sancties gebaseerd zijn, goedgekeurd werd door de profclubs.

Het vonnis is uitstekend nieuws voor Ivan Leko. De trainer van Club Brugge kan morgen in de topper tegen RSC Anderlecht opnieuw rekenen op Wesley Moraes. De Braziliaanse aanvaller van de landskampioen werd voor zes duels geschorst na een slag met de arm. Twee daarvan had Wesley al achter de rug, maar de andere vier hoeft hij niet meer uit te zitten. Ook de boete van 6.000 euro gaat in rook op.

Dat betekent ook dat Mehdi Carcela vrijgesproken is van zijn twee speeldagen schorsing en de 2.000 euro boete die daarbij hoorde. De Marokkaanse winger kan vanavond in de thuiswedstrijd van Standard tegen STVV gewoon aantreden.

Eric Ocansey is ook verlost van zijn vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete. Eupen kan de Ghanese spits zaterdagavond (20u00) opstellen in de verplaatsing naar Moeskroen.

Voor RSC Anderlecht is er ook goed nieuws. In afwachting van het vonnis rond Wesley, Carcela en Ocansey werd beslist om de uitspraak in het strafdossier van Ognjen Vranjes uit te stellen naar maandag. Hein Vanhaezebrouck kan in het Jan Breydelstadion dus rekenen op zijn Bosnische centrale verdediger.

Reden voor vrijspraak: club keurden indicatieve tabel nooit goed

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) slaagde er vandaag niet in om een sluitend bewijs te leveren dat de indicatieve tabel - waarop de strafvorderingen en sancties gestoeld zijn - na stemming is goedgekeurd door de Pro League. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB kon daardoor niet anders dan Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) vrij te spreken van schorsing.

De vernieuwde indicatieve tabel deed van bij het begin van het seizoen heel wat stof opwaaien. Niet alleen waren de sancties veel strenger, er bestond twijfel over de rechtsgeldigheid. Artikel B1905.1 stipuleert duidelijk dat "alle tuchtsancties jegens aangesloten zullen gebaseerd zijn op een indicatieve tabel, goedgekeurd door de Pro League". Het was Pierre Locht, juridisch directeur van Standard en vertegenwoordiger van Mehdi Carcela, die opmerkte dat er nooit gestemd werd over een nieuwe indicatieve tabel. De zitting voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van 10 augustus werd met een week uitgesteld, zodat het Bondsparket de kans kreeg te bewijzen dat de Pro League wel groen licht gaf voor de tabel.

In de zitting van 17 augustus bracht bondsprocureur Chris Vandenbossche mailverkeer tussen procureur Marc Rubens en Pierre François, CEO van de Pro League, aan als bewijs. "De bevoegde instanties van de Pro League hebben de indicatieve tabel goedgekeurd", bevestigde François in een mail op 13 augustus. De advocaten van Standard, Club Brugge en Eupen hielden echter voet bij stuk. "Waar is het pv van de stemming met dagorde, datum, aanwezigheden en resultaat?", klonk het in koor. De Geschillencommissie Hoger Beroep ging daarin mee en stelde een definitieve beslissing opnieuw met een week uit.

Het Bondsparket werd gevraagd om op zaterdag 25 augustus het pv van de stemming aan te leveren, maar verder dan een vermelding van de indicatieve tabel in het pv van de raad van bestuur van 23 januari kwam procureur Marc Rubens niet. Rubens wilde Pierre François nog oproepen als getuige, maar dat verzoek werd afgewezen omdat het het getuigenverhoor niet beantwoordde aan de vraag om substantiële bewijzen. "De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt vast dat het agendapunt (rond de indicatieve tabel, red) niet goedgekeurd werd, maar dat enkel het verslag van de werkgroep 'Disciplinary' besproken werd. De stukken die door het Bondsparket werden bijgebracht kunnen niet als bewijs voor de goedkeuring van de indicatieve tabel worden beschouwd", aldus de Geschillencommissie Hoger Beroep."De ten laste gelegde feiten worden op geen enkel moment beslist. Ze horen ook zeker niet thuis op een voetbalveld. Maar in toepassing van het adagium 'geen straf zonder wetsbepaling' kan de commissie geen sanctie opleggen."