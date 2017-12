Coucke volgt op 1 maart Vanden Stock op als Anderlecht-voorzitter: "Maar eerst Oostende in goeie handen brengen" Tomas Taecke

15u31

Bron: Eigen berichtgeving 13 Photo News Jupiler Pro League Marc Coucke heeft vanmiddag bevestigd dat hij tot 1 maart aanblijft als voorzitter van KV Oostende. Daarna volgt hij Roger Vanden Stock op als voorzitter van Anderlecht. Intussen gaat Coucke samen met algemeen directeur Orlans en sportief directeur Devroe op zoek naar een geschikte opvolger: "We zullen de allerbeste keuze maken."

Vooraleer hij vanmiddag zijn plannen met Sporting Anderlecht deels uit de doeken deed, nam Marc Coucke in het Astridpark ook even de tijd om de situatie bij KV Oostende toe te lichten. De voorzitter blijft tot 1 maart aan als preses van de club en hoopt rond die tijd zijn ‘weireldploegsje’ te hebben overgedragen aan de juiste persoon: "We zullen er alles aan doen om in de komende twee maanden de club in goeie handen te brengen. Er zijn al veel mensen die ons gecontacteerd hebben. We zullen te werk gaan zoals Anderlecht. Iedereen kan Luc Devroe en Patrick Orlans contacteren en dan zullen we een keuze maken voor mensen met een hart voor KV Oostende en voor voetbal. Dat kan een combinatie zijn van een aantal zakenmensen met daarbij één grote referentie uit de ondernemerswereld."

Coucke begrijpt de ontgoocheling bij de fans en de club, die hij belooft niet in de steek te laten: "Ik heb de commentaren gelezen en gehoord. Dat iedereen triestig is, toont dat de verbondenheid met de club groot is. We zullen ervoor zorgen dat er een nieuw team komt die de club zo goed mogelijk zal leiden. Uiteindelijk kan dat alleen maar goed zijn voor iedereen. De komende maanden zal ik de club leiden zoals ik dat de voorbije maanden gedaan heb. Tot 1 maart zal ik aanwezig zijn op de matchen vooraleer ik overstap naar Anderlecht."