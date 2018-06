Coucke nieuwe voorzitter van de Pro League: "Op een dag vind je de job van je leven" Sven Van Londersele

05 juni 2018

16u59 126 Jupiler Pro League Marc Coucke is zopas verkozen tot nieuwe voorzitter van de Pro League. Dat maakte hij zelf bekend op Twitter. De voorzitter van Anderlecht kreeg van de Algemene Vergadering 81 procent van de stemmen. Coucke volgt daarmee, net als bij Anderlecht, Roger Vanden Stock op.

De 53-jarige Coucke maakte het nieuws zelf wereldkundig via Twitter. "Op een dag vind je de job van je leven. Zopas met 81 procent verkozen tot voorzitter van de Pro League", tweette de voorzitter van RSCA. Om verkozen te worden was een tweederdemeerderheid nodig. Die heeft Coucke ruimschoots gehaald.

Roger Vanden Stock bood op 21 februari zijn ontslag aan als voorzitter van de Pro League. In juni 2017 had hij zijn mandaat nog verlengd voor twee seizoenen, maar toch aanvaardden de bestuursleden zijn ontslag. De voormalige preses van RSC Anderlecht zat bijna drie jaar op de voorzittersstoel, nadat hij in april 2015 de onafhankelijke Michel Dupont had opgevolgd.

In maart gaf Vanden Stock bij Anderlecht de scepter door aan nieuwe eigenaar Marc Coucke. Nu treedt de huidige voorzitter van paars-wit dus ook bij de Pro League in de voetsporen van Vanden Stock. (lees verder onder de tweet)

Op een dag vind je de job van je leven... zopas met 81% verkozen tot Voorzitter vd @ProLeagueBE!

Merci pour la confiance et j’essaierai d’être un bon président pour tous les clubs! Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

De overwinning van Coucke betekent ook goed nieuws voor Standard en zijn voorzitter Bruno Venanzi. Die laatste neemt immers zo goed als zeker de plaats in van Herman Van Holsbeeck in de Raad van Bestuur van de Pro League. Voor het postje van de ex-manager van Anderlecht kwamen met Coucke en Venanzi slechts twee kandidaten in aanmerking. Coucke zal zich, nu hij verkozen is tot voorzitter terugtrekken, voor de positie.

Ook via de officiële kanalen van Anderlecht werd met grote trots het voorzitterschap van Coucke aangekondigd. Daarnaast was voormalig manager Michel Verschueren er opnieuw als de kippen bij om Coucke via Twitter te feliciteren. Hij deed dat (uiteraard) in zijn gekende dichtstijl. (lees verder onder de tweets)

Proficiat Voorzitter! @CouckeMarc is benoemd als nieuwe voorzitter van de Pro League met een grote meerderheid van de stemmen (81%) 👍



Félicitations président! Marc Coucke vient d’être élu comme nouveau président de la @ProLeagueBE avec une grande majorité des suffrages (81%) pic.twitter.com/mDGlJ2q8mR RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Bravo Marc Je behaalde vandaag grote onderscheiding met Je verkiezing tot Voorzitter van de Profliga.Samen sterk was altijd de slogan van je schitterend werk.👍 verschueren michel(@ verschuerenmic1) link

Marc Coucke wordt de twaalfde voorzitter van de Pro League, sinds de oprichting ervan in 1974. Dit zijn zijn voorgangers:

1974-1981: Roger Petit

1981-1986: Michel D'Hooghe

1986-1996: Roger Vanden Stock

1996-1999: Eddy Wauters

2001-2007: Jean-Marie Philips

2007-2012: Ivan De Witte

2012-2013: Ronny Verhelst

2013: José Zurstrassen

2013-2014: Michel Dupont

2014-2015: Peter Quaghebeur (ad interim)

2015-2018: Roger Vanden Stock

2018-...: Marc Coucke