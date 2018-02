Coucke moet dubbele premie betalen: KVO klopt zwak Anderlecht Dendoncker maakt eigen doelpunt en pakt rood Pieter-Jan Calcoen

10 februari 2018

19u52 0 Jupiler Pro League Het is geen griepje meer. Anderlecht is doodziek. Voor de vierde match op rij kon het niet winnen: 2-0 op Oostende. En wat was het slecht, zeg.

"We hebben Hein zien zakken in de zee", klonk het vanuit de spionkop van KV Oostende. Wel, Vanhaezebrouck zakte effectief weg, maar 't was op de bank van Anderlecht - hij kwam nauwelijks van zijn zitje.

Wat paars-wit in de eerste helft op de mat legde, was beschamend. Geen duels. Geen combinaties. Geen werklust. Geen kansen. Geen organisatie. En bijgevolg een 2-0-achterstand na een kwartier tegen een niet eens sterk KVO.

De manier waarop die tegengoals tot stand kwamen, riep eveneens vragen op. Bij de 1-0 was het Dendoncker die ongelukkig zijn eigen doelman klopte. Het tweede doelpunt van uitgerekend Milic - RSCA wilde de Kroatische verdediger deze winter aantrekken, maar wellicht komt hij pas in de zomer - was een gevolg van knullig verdedigen bij een hoekschop. Sommige meegereisde fans verlieten tóen al het Albertpark. Genoeg gezien.

Een toffe Anderlecht-sympathisant liet ons inmiddels weten via sms: "De chips zijn bijna op en de fles wijn is halfleeg." Eten en drinken uit miserie is dat - de plaatselijke middenstand moet paars-wit dankbaar zijn.

Vanhaezebrouck greep bij de rust in - de man moest iéts doen. Chipciu eruit, Teodorczyk erin en de 4-3-3 werd en 3-5-2. Het zorgde tenminste voor dadendrang. Zo kreeg Morioka de mogelijkheid op de aansluitingstreffer. De Japanner kapte zichzelf uitstekend vrij in de zestien, maar besloot veel te slap. Twee matchen ver is het avontuur van Morioka bij de recordkampioen: nú al blijkt dat spelmaker op de Freethiel zijn iets anders is dan in Brussel.

Rood voor Dendoncker

Ook een vermelding voor Saief: die blíjft toch lopen en - 't is erg om te zeggen - doet alleen al daarmee beter dan de rest. Zijn mooie vrije trap had bovendien zomaar in doel kunnen belanden in plaats van te stranden op de lat. Aan de overzijde had Canesin de match dan weer moeten beslissen, maar efficiënt is de Braziliaan nooit geweest. Wat niet meer te missen was, miste hij toch: hij duwde de bal domweg over.

De bezoekers speelden op zich een degelijke tweede helft, maar zag zijn 'druk' - let op de aanhalingstekens - gestuit toen Dendoncker de doorgebroken Zivkovic bij de arm trok. Ref Boucaut kende geen genade: rode kaart.

Marc Coucke annuleerde alvast de bestelling van zijn dessert op vakantie in Dubai, zo meldde hij via Twitter: "Sparen voor de beloofde dubbele premie."

En ook voor de wederopstanding van Royal Sporting Club Anderlecht. Daar zal geld voor nodig zijn. Al vier wedstrijden op rij kon het toekomstige speeltje van Coucke niet meer winnen. Hoe komt dit nog dit seizoen goed?

Aan de titel moet in elk geval niet meer gedacht. Tweede worden en de voorrondes van de Champions League halen zou al een succes zijn.

't Is ver gekomen.