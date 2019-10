Coucke krijgt morgenavond speciale bescherming in het Stade du Pays AR

03 oktober 2019

17u09 0 Jupiler Pro League In de aanloop naar de match van morgenavond tegen Anderlecht, heeft algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx van Sporting Charleroi het bijzonder druk gehad. Hieronder zijn vijf werken.

• “Zoals ik eerder al aankondigde, hebben we — na overleg met de plaatselijke ordediensten — beslist geen extra-veiligheidsmaatregelen te treffen die een risicomatch overstijgen. Op één uitzondering na: de korpschef van de politiezone waartoe Anderlecht behoort, heeft onze verwittigd dat de voorzitter van Sporting werd bedreigd. Marc Coucke krijgt speciale bescherming.”

• “Begin deze week hebben we de online-ticketverkoop moeten stopzetten uit veiligheidsoverwegingen. Die hebben we pas kunnen heropstarten, toen we uit Anderlecht het bericht kregen dat hun harde kern er zich had toe verbonden geen intolerabele acties te ondernemen. De onderbreking van de verkoop zal ons toeschouwers kosten, zelfs al zijn de loketten vrijdagavond open.”

• “Onze Ultra’s hadden een pyrotechnische tifo voorzien. Na wat er vorige zondag op Sclessin gebeurde, hebben we de toelating daartoe ingetrokken. U kunt zich best voorstellen dat de fans daar niet mee opgezet zijn.”

• “In eerste instantie hadden we 1.800 tickets voorzien voor de bezoekers. Op vraag van Anderlecht hebben we dat aantal verhoogd tot 2.000. Die zijn allemaal de deur uit.”

• “Normaal spelen wij thuis in zebra en Anderlecht uit in bordeaux. Scheidsrechter Wesley Alen heeft dat geweigerd omdat de kleuren volgens hem onvoldoende contrasteren. Het reglement laat hem dat toe. Tenzij iemand ons inderhaast nog shirts kan bezorgen van een totaal andere kleur, gaan we moeten aantreden in onze lichtblauwe away-uitrusting en ik weet nu al dat die toegeving bij ons supporters op protest zal worden onthaald.

