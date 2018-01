Coucke kandidaat-opvolger Vanden Stock als voorzitter Pro League Niels Vleminckx

Roger Vanden Stock stopt binnenkort als voorzitter van de Pro League. Verschillende bronnen noemen uitgerekend Marc Coucke, de nieuwe sterke man van Anderlecht, als belangrijkste kandidaat-opvolger.

De vergadering van de Pro League verliep gisteren zonder Vanden Stock. Omdat de voorzitter op datzelfde moment benoemd werd tot ereburger van Anderlecht, legde CEO Pierre François uit. Volgende maand zal hij er wel weer zijn. Maar wat nadien? Vanden Stock zou normaal gezien het seizoen uitdoen als voorzitter van de Pro League, maar de kans bestaat dat hij op 1 maart - wanneer hij officieel afstand doet van Anderlecht - er al meteen mee ophoudt.

Bedenkingen

Hoe dan ook moet de Pro League op korte termijn op zoek naar een opvolger. Verschillende bronnen schuiven Marc Coucke naar voren als belangrijkste kandidaat. De nieuwe eigenaar van Anderlecht die de oude zou kunnen aflossen, dus. Coucke zelf zou zeker openstaan voor de functie, al hebben sommigen wel bedenkingen. Daar waar Vanden Stock door zijn historische verdiensten unaniem gezien wordt als bruggenbouwer, zijn de meningen over Coucke verdeeld. Dat het alweer Anderlecht zou zijn dat een tweede mandaat zou krijgen binnen de Pro League, roept hier en daar verzet op. En kan Coucke, die in het bedrijfsleven ook al verschillende mandaten heeft, wel de nodige tijd vrijmaken voor nóg een functie? Anderzijds willen de meeste clubs een voorzitter die ervaring heeft in het voetbal - zulke kandidaten zijn schaars -, en cirkelde de naam van Coucke al als kandidaat-voorzitter vóórdat hij Anderlecht overnam.