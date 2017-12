Coucke in tribune, KVO-fans relativeren hun woede: "Waarom zouden we het hem niet gunnen?"

Mathieu Goedefroy

21u56

De storm op zee waait al wat zachter. Onze videoman kroop vanavond in het KV Oostende-vak op Waasland-Beveren en stelde vast dat de supporters voor onze camera opvallend mild waren voor Marc Coucke, ook al verlaat die straks het schip. "Het is zijn geld, hij doet er mee wat hij wil", klonk het bij de kustboys. Of nog: "Waarom zouden we het hem niet gunnen?"

