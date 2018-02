Coucke: "Ik moet toegeven dat ik als KVO-voorzitter niks leuker vond dan te winnen ­tegen Hein – áltijd maar mekkeren, ­áltijd maar met zijn armen zwaaien... " Marc Coucke zijn laatste interview als KV Oostende-voorzitter en zijn eerste als Anderlecht-voorzitter STEPHAN KEYGNAERT & FRANK DEREYMAEKER

24 februari 2018

07u00 11 Jupiler Pro League "Wij kunnen 10.000 toeschouwers méér naar thuiswedstrijden van Anderlecht krijgen." Marc Coucke (53) is sinds de overname ferm geschrokken: "Niet te geloven hoe vaak ik word aangesproken op straat door mensen die zeggen dat ze ‘mauve’ zijn. De fanbasis van deze club! Wow!" Vanavond om middernacht zwaait Coucke zijn ‘Weireldploegsje’ uit, om zich een dag later neer te vleien in de pluchen zetels van RSC Anderlecht. Afscheidsrede en maidenspeech in 13.000 tekens.

U bent terug uit vakantie, hoe was Dubai, voorzitter?

"De eerste avond was zalig. Ik weet nog dat ik aan mijn vrouw en mijn vrienden zei: ‘Dit is de eerste congé in twee jaar dat het éven rustig is in al mijn activiteiten – ik heb zestien bedrijven, kun je nagaan. Eíndelijk ­relax... ’s Anderendaags begon de zever. Drie dagen op rij stond ik op de eerste pagina van de krant (de miljardenclaim van Perrigo, het Amerikaanse bedrijf dat Omega Pharma overnam, de verkoop van KV Oostende..., red.). Toen was ik kwetsbaar – als ge alle dagen wordt aangevallen. En toch vond ik het ­interessant om eens mee te maken. Ik heb kunnen zien wie klaarstaat om mij een mes in de rug te planten, maar ook op welke mensen ik kan rekenen. Ik heb toen meer berichtjes gekregen dan met kerst – van toplui uit de bedrijfswereld, uit de juridische wereld... Allemaal stuurden ze mij: ‘Laat je niet doen. We geloven in je.’ Chique. ­Finaal heb ik toch nog wat inspirerende momenten beleefd – zo had ik een uiterst amusante babbel met Franco Dragone (Belgische theaterdirecteur, red) – en op het vliegtuig naar huis heb ik dan de laatste vijftig pagina’s van het nieuwe boek van Dan Brown kunnen lezen. Dus hoe was Dubai? Goed en slecht..."

