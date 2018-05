Coucke doet beleidsplan uit de doeken met nieuwe fanzone, 1.000 extra sfeerplaatsen en pák nieuwe spelers: "Willen meer beleving creëren" Redactie

23 mei 2018

11u08 20 Jupiler Pro League Marc Coucke heeft vanmiddag zijn beleidsplan als voorzitter van Anderlecht voorgesteld. Coucke benadrukte dat er budgettair inspanningen geleverd moeten worden, maar dat hij de toekomst zeer rooskleurig tegemoet ziet. De kosten zullen moeten dalen, de opbrengsten stijgen. Coucke mikt ook op meer beleving onder de grote schare RSCA-fans.

"Anderlecht heeft het voorbije seizoen een operationeel verlies van tien miljoen euro geleden", stak Coucke van wal. "Dat bedrag is zeker te hoog. Door uitgaande transfers kan dat resultaat nog naar een positief cijfer getrokken worden. Het opvallende is dat we dit verlies hebben geleden in een seizoen met Champions League-voetbal. Structureel verlies is ongezond en moeten we vermijden. Het doel is een operationele break-even. We zullen per seizoen voor vijftien miljoen euro aan aanpassingen doen. Vanaf dan kunnen we opbouwen. Champions League-inkomsten of transfers moeten dienen om te investeren, niet om een put te dempen. Alle niet-gebudgeteerde inkomsten moeten kunnen gebruikt worden voor uitgaven. Ten slotte zullen we onze schuldgraad stabiel houden."

"Om die break-even te bereiken zullen alle budgetten herbekeken moeten worden", vervolgde Coucke. "We zullen dit doen met het grootste respect voor elke divisie in de club. Een voorbeeld is de scouting. Die vind ik heel belangrijk, maar is op dit moment ook erg duur. En dat terwijl de meeste spelers niet via de scouting komen. Onze club heeft een enorme traditie, maar de wereld verandert en wij moeten volgen."

Coucke had ook nog goed nieuws voor de fans. "Anderlecht is de populairste club van het land en we willen onze fans meer bieden", stelde hij. "We willen meer beleving creëren en zo op die manier ook opnieuw extra inkomsten genereren. Concreet zullen er in de 'Kop' meer dan duizend extra plaatsen vrijgemaakt worden en zal er een fanzone worden geïnstalleerd. De spelersbus zal elke wedstrijd langs die fanzone rijden, om zo duidelijk te zien dat de supporters opnieuw massaal op post zijn. Ook het systeem van e-ticketing is volledig klaar. Je abonnement wordt je betaalkaart. Verder zal de eretribune uitgebreid worden. Het moet een plaats zijn waar de top van België elkaar leert kennen."