Coucke bijt van zich af: "Ik moei me niet met Anderlecht en KV Oostende gaat niet naar mijn vrouw" Tomas Taecke

08u24 113 Photo News Jupiler Pro League Toekomstig Anderlechtvoorzitter Marc Coucke veegt alle insinuaties van tafel. "Ik moei me niét met Anderlecht." "KV Oostende verkoop ik niet aan mijn vrouw." En: "Is het niet fantastisch dat iemand zich eens aan de regels houdt?"

En of hij scherp stond, Marc Coucke gisteravond, tijdens zijn eerste interview sinds hij op 22 december zijn naar eigen zeggen "meest verrassende deal ooit" uit de doeken deed. De uittredende preses van KV Oostende beet fel van zich af toen het ene na het andere heikele thema hem voor de voeten werd geworpen. Zoals de transfers van Anderlecht. "Daar ben ik allesbehalve mee bezig. Sinds de persconferentie heb ik niet meer met Herman Van Holsbeeck gesproken. Zelfs niet toen Anderlecht in La Manga naast ons trainde! Ik moei mij niet, dat zien jullie toch zelf ook?"

Anderlecht moet de balans tijdens de sperperiode in evenwicht houden, maar kan anderzijds tot 25 miljoen euro voor Leander Dendoncker cashen. "Beslissingen die honderd procent door het huidige bestuur genomen worden. We hebben contractueel dingen afgesproken. Opdat ze niet plots 100 miljoen euro schulden hebben en dat ze me geen 27 spelers geven van wie ik nog nooit gehoord heb. Ik zie dat ze zich mooi aan die afspraken houden en ze zich zo goed mogelijk voorbereiden voor de terugronde. Fair enough, dus ik moei me niet. Zij die zeggen dat ik dat wel doe, zijn meestal mensen die zelf boter op hun hoofd hebben. Al die zever... Is het niet fantastisch dat iemand zich eens aan de regels houdt?"

Wat Coucke ter voorbereiding op zijn nieuwe functie wél mag doen, laat hij ook niet achterwege. Zo sloot hij eergisteren bij een al dan niet toevallige ontmoeting in het Spaanse Pinatar vrede met Anderlechts huismakelaar Mogi Bayat na het incident rond Proto in september. "Wij speelden om 15 uur en Charleroi om 18 uur. Tussendoor heb ik voorzitter Mehdi Bayat en zijn broer een hand gegeven. Ik heb Mogi niet uitgenodigd voor mijn verjaardagsfeestje, maar ik word wel voorzitter van Anderlecht, hé. De grootste club van België met een fantastisch potentieel. Dat ik de spelers en makelaars leer kennen, hoeft niet negatief te zijn."

Photo News

9 procent

Wanneer Coucke op 1 maart zijn 'weireldploegsje' voor de recordkampioen ruilt, beoogt hij nog 9% van zijn aandelen van KV Oostende te behouden. En dat is dansen op een dunne koord, zo leerde Roland Duchâtelet ons toen hij via zijn partner Marieke Höfte als eigenaar van Standard ook nog bij STVV invloed had. "Ik zal daar heel consequent in zijn en geen beslissingen meer nemen bij KVO. Ook nu praten wij in deze transferperiode met alle ploegen... behalve Anderlecht. Ik ga KVO dus ook niet verkopen aan mijn vrouw. Met alle respect voor Roland - hij is ongetwijfeld met heel goeie bedoelingen in het Belgische voetbal gestapt - maar als je een club bij je vrouw steekt, kan je niet zeggen dat daar 's avonds aan tafel niet over gebabbeld wordt. Tot voor 2013 was ik supporter van Oostende en vanaf 1 maart ben ik dat opnieuw. Ik mag wettelijk gezien 9 procent aandelen hebben en mij verder met het sportieve niet moeien. Als het volgend seizoen KVO-Anderlecht is, moet en zal ik er alles aan doen opdat Anderlecht zal winnen. En ik zal mij daar absoluut, absoluut, absoluut aan houden."

Een nieuwe eigenaar heeft KV Oostende nog niet, wel is het de bedoeling dat Patrick Orlans aan boord blijft als algemeen directeur: "Zijn reactie was fantastisch. 'Nu zullen we eens tonen dat we het zelf kunnen', zei Patrick. Ik kan met zekerheid zeggen dat hij niet mee verhuist naar Anderlecht en als steunpilaar de continuïteit zal garanderen. Mocht de nieuwe eigenaar daar anders over beslissen, zou dat heel dom zijn."

Photo News