Coucke bevestigt: "KV Oostende is verkocht" Redactie

07 februari 2018

19u48 142 Jupiler Pro League Ook op de avond van de uitreiking van de Gouden Schoen slaagt Marc Coucke er in om alle aandacht naar zich toe te trekken. De huidige preses van KV Oostende én toekomstige grote man van Anderlecht stuurde zopas een tweet de wereld in. "Deal", gevolgd door drie hartjes in de kleuren van KV Oostende.

Een klein uurtje na zijn tweet, verscheen Coucke op de rode loper van het Gala van de Gouden Schoen. Daar werd hij uiteraard geconfronteerd met zijn tweet. "De club is inderdaad verkocht. Morgen volgt er om 14u30 persconferentie. Oostende krijgt een nieuwe eigenaar, een nieuwe voorzitter. Iedereen zal blij zijn."

Tweeten zoals de premier:

Deal! 💚❤️💛 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

"Aan wie ik verkocht heb?" (gespeeld) "Dat ben ik nu net vergeten. Maar morgen is er een persconferentie om 14u30. We hadden afgesproken dat we in de loop van deze avond het nieuws gingen melden. Dat hebben we dan ook gedaan. Zo kan de pers zich makkelijker schikken dan als we het morgen pas zouden bekend maken. Het waren lastige weken door alles wat er geschreven is. Er is vandaag een enorme last van mijn schouders gevallen."

Het nieuws werd ook bevestigd door KV Oostende zelf. "De voorbije weken is er druk geschreven en gespeculeerd over de overname van KV Oostende", opende de kustploeg. "Er doken veel namen en verhalen op en het dossier zat de voorbije dagen effectief ook in een stroomversnelling. Morgenmiddag volgt meer duidelijkheid, met een persconferentie waarin de nieuwe eigenaar en voorzitter wordt voorgesteld."