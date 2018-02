Coucke belooft spelers dubbele premie mits winst tegen Anderlecht Tomas Taecke

Echt uitzonderlijk is het dit seizoen niet, maar de spelers van KV Oostende vangen morgen een dubbele wedstrijdpremie als ze winnen van Anderlecht. Dit is best opvallend in de wetenschap dat voorzitter Marc Coucke vanaf 25 februari bij paars-wit de scepter zwaait. Gisteren vertrouwde Coucke ons reeds toe dat hij vanuit Dubai toch voor KVO zou supporteren, omdat hij daar vandaag nog steeds voorzitter is.

Het moet gezegd: echt uitzonderlijk is de dubbele premie voor de spelers van Oostende niet. Voor Nieuwjaar werd hun zegereeks onder Custovic tegen Charleroi, Lokeren en Zulte Waregem telkens dubbel beloond en uiteindelijk afgebroken bij het eerste puntenverlies na die reeks. Die regel was ook bij de hervatting na Nieuwjaar van toepassing, maar werd al meteen afgebroken door het thuisverlies tegen Racing Genk.