Coryfeeën over Carcela: "Een gok die ons play-off 1 kan bezorgen" Van Moer en Vandersmissen over de terugkeer van Mehdi Carcela naar Luik Kjell Doms

01 februari 2018

11u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Standard bevestigde tegen Club Brugge al het goede uit ‘Le Clasico’. De bekerfinale wenkt voor de Rouches. En met Mehdi Carcela haalden ze ook nog een oude bekende terug. De hemel klaart weer op aan de boorden van de Maas, dat denken ook ex-spelers Wilfried Van Moer en Guy Vandersmissen. “Ik heb echt genoten.”

Daar komen de Rouches. In de topper tegen Anderlecht kreeg Standard niet wat het verdiende en moest het met een punt tevreden zijn. Gisteren werd Club Brugge op een hoopje gespeeld en ligt de weg naar de bekerfinale open. Op de koop toe haalde Standard ook nog eens ‘chouchou’ Mehdi Carcela terug naar Sclessin.

Coryfeeën Wilfried Van Moer en Guy Vandersmissen wrijven zich vrolijk in de handen, maar blijven enigszins voorzichtig. “Ik heb dit seizoen al drie of vier keer gedacht dat ze gelanceerd waren en telkens hebben ze mij opnieuw ontgoocheld”, zegt Van Moer. “Maar wat ik tegen Anderlecht en tegen Club Brugge heb gezien doet het beste verhopen. Ik heb echt genoten van Standard. Doe het maar hé: de kampioenenploeg kloppen met 4-1. Al was het wel een heel zwak Club Brugge.”

Ook Vandersmissen zag het beste Standard sinds lang. “De efficiëntie die er tegen Anderlecht niet was, was er nu wel. Ik vraag mij alleen af of ze die mentaliteit ook tegen de kleinere ploegen zullen kunnen opbrengen. Zaterdag op Lokeren zullen we het antwoord al kennen. Als ze ook daar winnen, dán denk ik dat ze echt los zijn.”

De Heizel wenkt voor Standard, deze voorgift mogen de Rouches volgende week niet meer uit handen geven. Toch, heren? “Die uitgoal heeft Brugge hoop gegeven”, weet Vandersmissen. “Standard moet in elk geval voetballen met de intentie om ook die uitmatch gewoon te winnen. Stel het staat 1-0 aan de rust en Standard kruipt achteruit. Dan volstaat één doelpunt van Brugge, al was het maar vijf minuten voor tijd, en het is paniek in de barak.” Van Moer: “Standard gaat kansen krijgen in Brugge. Blauw-zwart heeft geen keuze, die moeten vol voor de aanval kiezen. Als Standard één keer kan scoren komen ze niet meer in de problemen.”

Het beste nieuws in Luik viel gisteren na de wedstrijd te rapen. Mehdi Carcela keert terug naar Luik, hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Olympiakos. De Rouches hebben ook een aankoopoptie bedongen. Carcela (28) is kind aan huis op Sclessin. Hij werd er kampioen in 2009 en won er de Belgische beker in 2011. “We weten wat hij kan én hij is graag gezien”, zegt Van Moer. “Als hij zijn ‘koppeke’ erbij kan houden zal hij een onmiddellijke meerwaarde zijn. Carcela is voor Standard misschien wel de sleutel tot play-off 1.”

Vandersmissen is iets voorzichtiger. “Spelers terughalen in de winterstop is zelden een succes gebleken. Hij heeft ook al een hele tijd niet meer gespeeld. Carcela heeft wel het voordeel dat hij de competitie kent en dat hij geen aanpassingsperiode zal nodig hebben. Het is een gok, maar als het lukt wordt het een voltreffer.”