Cop voltooit mirakeltje op Sclessin: Rouches hangen met tien wagonnetje aan bij top zes



Stijn Joris

11 februari 2018

20u03 10 Jupiler Pro League De bekereuforie kreeg een vervolg. Awoniyi deed er alles aan om Standard af te remmen in zijn race naar play-off 1, maar zijn twee goals en assist volstonden niet. De Rouches klauwden met tien terug en in de slotminuut tekende Cop voor de 4-3.

Standard dreef nog wel eventjes op het midweekse bekersucces en kwam vinnig uit de kleedkamer. Wat een beetje vertrouwen al niet doet. De Rouches drukten Moeskroen terug en openden al snel de score. Vrije trap van Marin en nieuwkomer Koutroubis knikte de paal, maar in de herneming kopte Luyindama simpel binnen. 1-0 en Standard leek al los. Sá Pinto deed een beroep op zijn hele spelerskern. Met Ochoa, Koutroubis, Pocognoli, Cimirot, Carcela en Edmilson koos hij voor zes nieuwe namen in vergelijking met de basiself van donderdag in Jan Breydel.

Gretige Rouches, maar lastpak Awoniyi kreeg Sclessin toch stil. De stevige Nigeriaan schudde eerst Luyindama af en ontweek vervolgens de glijdende Koutroubis. Hij werkte ook nog eens haarfijn af door de benen van Ochoa. De Standard-verdediging koud gepakt. Luyindama en Koutroubs durfden de handrem niet hanteren en zo was alles weer te herdoen. Van Durmen deelde meteen een nieuwe waarschuwing uit, maar hij trapte in de handen van Ochoa. Aan de overkant was het Werner die Emond met de voet afstopte, maar Moeskroen moest niet onderdoen. Rednic koos voor een derde centrale verdediger en zo slaagden les Hurlus erin om tussen voetballend voorbij de jagende Emond en Sá te raken. Ochoa moest goed plat gaan om Awoniyi van de 1-2 te houden eventjes voor rusten.

Die tweede helft begon Standard ook weer venijnig en dat loonde haast meteen. De ingevallen Cop bediende de aanstormende Pocognoli met de zool. De linksachter trok in één tijd voor, maar door de tussenkomst van Vojvoda veranderde die cross in een voor Werner onhoudbaar schot. Standard weer op voorsprong. Moeskroen prikte nog wel eens tegen via Awoniyi die stilaan in zijn dooie eentje de aanval droeg, maar minder nadrukkelijk dan in de eerste helft. Neen, Standard had meer perspectief op een goal. Werner pakte met een straffe reflex uit om Sá van de 3-1 te houden. En toch kreeg de match opnieuw een onverwachte wending. De intussen onvermijdbare Awoniyi ging alleen op wandel en legde keurig af voor Rotariu. De Roemeen knalde onhoudbaar in de bovenhoek en weg was de Luikse voorsprong.

Met nog een kwartier te gaan, bewees Luyindama zijn team geen dienst. In een duel met Awoniyi zag ref Van Driessche een klap en dat kwam hem op een tweede gele kaart te staan. Standard met tien, maar het drong nog aan. Toch was hij daar weer. Awoniyi maakte dé match van zijn nog prille leven helemaal compleet met een knappe tweede goal. Consternatie op Sclessin. Standard leek naast een zoveelste kans om aansluiting te vinden bij de top zes te grijpen. De eerste thuisnederlaag sinds 18 augustus wenkte. Maar dan gebeurde er een klein mirakeltje. Met zijn tienen sprak Standard bovenaardse krachten aan. Carcela knalde een vrije trap van Mpoku in één keer binnen. Duje Cop maakte het in de slotminuut helemaal af met de 4-3. Standard nadert zo weer tot op één puntje van de zesde plaats.