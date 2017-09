Coosemans doet het voor KV Mechelen in slotseconden Alain Ronsse

22u32 15 BELGA Jupiler Pro League Moeskroen heeft in de toegevoegde tijd twee punten verspeeld. De thuisploeg domineerde voor de rust en kwam 2-0 voor. In de tweede helft sloeg KVM terug. Eerst via Schoofs en daarna met een late goal van Cobbaut na een actie en een center naar de tweede paal van... doelman Coosemans (bekijk Moeskroen heeft in de toegevoegde tijd twee punten verspeeld. De thuisploeg domineerde voor de rust en kwam 2-0 voor. In de tweede helft sloeg KVM terug. Eerst via Schoofs en daarna met een late goal van Cobbaut na een actie en een center naar de tweede paal van... doelman Coosemans (bekijk hier de beelden van die opmerkelijk actie). Bailly stopte een strafschop van Matthys.







Leuke gewoonte bij Moeskroen. Op het (niet officiële) wedstrijdblad worden acht invallers vermeld. Extra met het nummer 12: de supporters van l'Excel. De volkstoeloop uit de periode van de eeuwwisseling - toen Hugo Broos aan zet was als coach - is nog veraf, maar in vergelijking met de voorbije jaren stijgt de publieke belangstelling. Heeft natuurlijk alles te maken met de (onverwacht) uitstekende resultaten. Tegen KV Mechelen, dat vorig weekend voor het eerst won, verdedigde Moeskroen zijn vierde plaats in de stand. Rednic gunde U23-international Nkaka een basisplaats op het middenveld om de fysieke impact te verhogen, al ontbraken bij KVM met Cocalic en Vitas wel twee beren die meer doen dan broodjes smeren.

Excel kwam al snel op voorsprong. Ter hoogte van de bank van Moeskroen vertrok van Olinga een centershot. Bolingi en Awoniyi doken naar de bal, maar raakten hem niet. De verraste Coosemans kon er evenmin bij (1-0). Moeskroen voetbalde met vertrouwen, KVM met horten en stoten. Matthys deed waar hij goed in is: naar binnen zwenken, een paar tegenstanders in snelheid pakken en trappen. Croizet probeerde hem dan na te doen. De hort was er, de stoot niet. Behalve die éne keer toen hij hard uithaalde. Bailly - die is helemààl terug - intervenieerde puik. En dan waren er de duels tussen Diedhiou en Ganvoula. De Mechelaar sneller, de 'Hurlu' steviger. Ganvoula probeerde het met een omhaal, die over doel ging. Moeskroen verdubbelde zijn voorsprong. Een mooie actie opgezet door Govea - wie anders? - verlengd door Mohamed en omgezet door Awoniyi (2-0).

Tot de rust ging er geen dreiging meer uit van KVM. Wel van Moeskroen. Olinga trof via Coosemans lat en lijn (belandde de bal niet achter de lijn?) en Bolingi, vrij aangespeeld door Awoniyi, mikte rakelings naast. Mechelen mocht van geluk spreken dat de achterstand bij de rust niet hoger was opgelopen. Tot die conclusie zullen de aanwezige scouts van l'OM, Valencia, Lens, Nice, Dortmund, Malaga en Leeds ook wel gekomen zijn. En ook dat Govea voetjes en doorzicht heeft, die hem verder kunnen brengen dan Moeskroen. KVM trachtte in het vierde kwartier opnieuw in de match te komen. De overgave van Matthys van de éne tot de andere rechthoek was daar zeker niet vreemd aan. Het inbrengen van Kawaya ook niet.

In de 67ste minuut wou Diedhiou de bal met het hoofd terugspelen met het hoofd. Hij raakte de bal met de arm. Penalty, wees ref Wouters. Foute beslissing, want de overtreding gebeurde buiten de zestien. Gerechtigheid geschiedde echter. Bailly ranselde de strafschop van Matthys uit zijn doelvlak. Jammer genoeg voor de doelman - maar goed voor de spanning - lieten zijn verdedigers Schoofs enkele minuten later zijn gang gaan. Doe je niet als je problemen wil vermijden. Rob krulde de bal haarfijn in de hoek (2-1). Moeskroen zakte terug en verloor de controle over de wedstrijd. Mechelen baas. Bailly sloeg nog een dichte kopbal van Drazic over de lat en dan kwam het. Vrije trap voor KVM in de toegevoegde tijd. Alle hens en dek, tot Coosemans toe. De doelman recupereerde de bal, verspeelde hem, pakte hem terug, centerde en liet Cobbaut toe op de valreep gelijk te maken (2-2).