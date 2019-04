Coopman schenkt KV Oostende langverwachte zege tegen dramatisch Charleroi Tomas Taecke

03 april 2019

22u25 0 Charleroi CHA CHA 1 einde 2 KVO KVO KV Oostende Belgisch voetbal Kijk eens aan, KV Oostende kan dan toch nog winnen. Tegen een dramatisch Charleroi schonk Sander Coopman de kustploeg met zijn eerste van het seizoen een eerste zege in 14 wedstrijden.

Twee uitgebluste ploegen tegenover elkaar op Mambourg, daar waar Sporting Charleroi en KV Oostende op zoek gingen naar hun eerste punten in play-off II. De bezoekers namen al vroeg een optie op een eerste zege in veertien duels. Na amper vijf minuten rondde Canesin een knappe collectieve aanval op dito wijze af - 0-1 voor KVO, dit tot de grote verbazing van de welgeteld acht meegereisde fans.

Oostende domineerde, Sakala liet de kans liggen om de match al vroeg in een beslissende ploeg te leggen. Charleroi, uitgejouwd door de eigen aanhang, herstelde op slag van rust via een knappe goal van Niane. Nog voor de pauze voorkwam Dutoit erger tijdens de beste periode van de Karolo’s in de wedstrijd. Op het uur klom KV Oostende een tweede keer op voorsprong. Uitgerekend Coopman, die al het ganse seizoen onder de radar blijft, lukte zijn eerste treffer voor KVO.

Anders dan in de eerste helft nam Charleroi de bovenhand, maar tot grote onvrede van het thuispubliek bleven de kansen uit. Ook van een slotoffensief was er geen sprake, waardoor KV Oostende voor het eerst in 14 matchen nog eens kan winnen. Een opsteker voor Broos en voor matchwinnaar Coopman.