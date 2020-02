Controversieel doelpunt Vanaken bezorgt Club volle buit in topper tegen Antwerp YP/MVS

02 februari 2020

16u29 16 Club Brugge CLU CLU 1 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Wie anders dan de Gouden Schoen? Hans Vanaken besliste vijf minuten voor tijd een matige topper - ’t was voor knokkers - met een subtiel lobje. Verdiende zege voor Club, maar was die bal wel over de lijn? We zullen het nooit weten.

Club nam de match meteen in handen. Nog geen tien minuten ver dook Dennis plots alleen voor Bolat op. Géén buitenspel trouwens, ook al werd er na de actie gevlagd. In plaats van gewoon op doel te schieten, probeerde Dennis echter Bolat te omspelen, wat jammerlijk mislukte. Weg kans, ’t zou niet de laatste keer zijn. Wat later mocht Sobol - goeie match speelde die - vrij aanleggen na een scherpe tegenaanval die via hem begon. Hij mikte over en naast. Club bleef kansen krijgen. De Ketelaere mikte op Hoedt, Mata schoot over. Club groeide in de match, die, voor alle duidelijkheid, weinig om het lijf had. Veel geblaat, weinig wol, ’t Was voor knokkers. Dennis en Rodrigues kregen geel na een opstootje, wat later ging ook Arslanagic op de bon. Ref Lambrechts hield alles onder controle, goeie match van de ref.

Bij Club startte Diatta voor het eerst sinds nieuwjaar in de basis. Laszlo Bölöni hanteerde hetzelfde recept als in de heenmatch: mandekking van Haroun en De Sart op Vanaken en Vormer. En dus kreeg, zoals aangekondigd, Lamkel Zé een basisplaats. Ondanks het Instagram-incident eerder deze week. Al had de Kameroener net zo goed thuis kunnen blijven: hij zat in de achterzak van Mata. Antwerp hield echter stand: 0-0 halfweg.

De bokskamp ging na rust gewoon verder. Mbokani en Deli: dat was een duel tussen twee heavyweights. Zegt u maar wie won. Bij Club kwam nieuwkomer Krmencik - lookalike van Philippe Clement - halfweg in voor Dennis. De Tsjech scoorde eerder dit seizoen twee keer voor Viktoria Plzen tegen Antwerp, en kijk: amper een minuut op het veld mocht hij alleen op Bolat af. Z’n schot scheerde het zijnet. Dát had pas een binnenkomer geweest.

En Antwerp: hadden dié eigenlijk een kans, vraagt u zich af? Nou, nee. Buta besloot op het uur op Mignolet, en dat was het dan. Niet dat Club zó domineerde, maar was het een échte bokskamp, blauw-zwart verdiende te winnen op punten. Al had dat ook anders kunnen zijn, nietwaar, Ruud Vormer? De Nederlander mocht vanop een vijftal meter vrij aanleggen, maar vertikte het om Antwerp k.o. te trappen. Op de lijn bracht Buta redding. Het bleef kansen regenen voor de thuisploeg. Sobol had een geweldige vrijschop in de voeten, Bolat haalde de bal met een ultieme save uit de winkelhaak. 84 minuten ver, nog steeds 0-0.

’t Laatste woord was voor, noblesse oblige, de Gouden Schoen. Heerlijk hakje van invaller Schrijvers, Vanaken met een subtiel lobje over Bolat. De redding van De Laet voor/op/achter de lijn kwam volgens de spelleiding nét te laat. Correcte beslissing? We zullen het nooit weten. Voer voor controverse.

De Laet kopte in blessuretijd nog op Mignolet, het bleef 1-0. Club loopt door deze zege drie punten verder uit op Antwerp, de kloof met hen is nu 12 punten. Gent staat alleen tweede op negen punten van blauw-zwart.

