Competitieformat Jupiler Pro League blijft zoals het is Redactie

22 mei 2019

16u03 0 Belgisch voetbal Het competitieformat van de Jupiler Pro League blijft zoals het is. Op de vergadering van de Pro League werd geen tweederde meerderheid gevonden voor een competitie met 14 teams in 1A en 10 in 1B, met play-offs. Ook het format met 20 ploegen in een reguliere competitie bekwam geen tweederde meerderheid.

De competitiehervorming zit in de koelkast. Bart Verhaeghe liep als eerste boos buiten bij het Parker Hotel in Diegem, waar de 24 profclubs sinds vanochtend samenzaten over tal van onderwerpen. De reden is duidelijk: zijn geliefkoosde format – 20 ploegen in 1A – overleefde de stemming niet. Geen énkel format behaalde uiteindelijk de nodige meerderheid.

