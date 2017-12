Comeback duurt 5 minuten, operatie dreigt voor Andy Najar PJC/DPB

Florian Van Eenoo

Een operatie lijkt onvermijdelijk. Andy Najar (24) hervatte gisteren met de beloften van Anderlecht na drie maanden blessureleed, maar moest na amper vijf minuten alweer hinkend naar de kant. Tijdens een sprintduel op het veld van Lokeren greep de Hondurees naar de achterkant van de linkerbil. Het eerste verdict: Najar is zo goed als zeker hervallen in zijn oude hamstringblessure.

Voor de speler zelf, mentaal sowieso niet de sterkste, is dat een drama. Toen hij tegen Bayern uitviel, na een onverantwoord medisch risico van René Weiler, deed hij er alles aan om een ingreep te vermijden. Hoewel er intern twijfels waren of dat mogelijk was, lukte het Najar toch, maar nu is de kans groot dat hij wel onder het mes moet. Maar biedt een operatie garanties op volledig herstel?

Voor Hein Vanhaezebrouck is de aanhoudende pech bij Najar eveneens een serieuze tegenvaller. Hij zag in de speler de ideale pion om na Nieuwjaar de leemte op rechts te vullen, maar die plannen kunnen dus de prullenmand in. Ook Alexandru Chipciu biedt daar op korte termijn geen oplossing: na het overlijden van zijn vader sluit hij in principe pas op stage in La Manga aan.

