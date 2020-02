Colassin verlost Anderlecht tegen kansloos Moeskroen, paars-wit houdt hoop op play-off 1 levend YP/MJR

02 februari 2020

19u55 1 Anderlecht AND AND 1 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Anderlecht houdt play-off 1 in het vizier na een zuinige zege tegen een zwak Moeskroen. De jonge Colassin behoedde paars-wit - zonder zijn aanwinsten - van een nieuwe schaamtelijke 0-0.

Was Anderlecht beter dan tegen Cercle? Ja. Was er meer inzet? Ja. Creëerde paars-wit meer kansen? Ja. Maar was ook niet moeilijk na de schandelijke prestatie tegen de zo-goed-als-zekere degradant. Zelfs Coucke ‘appte’ tijdens de rust: “Schande”.

Moeskroen verdedigde met man en macht, met aanwinst Sobiech als stevige vervanger voor Godeau. Maar aanvallend stelden de Hurlu’s niéts voor. In de eerste helft moest Van Crombrugge geen enkele bal pakken.

Butez had wél de handen vol. Maar de Moeskroen-keeper kreeg bongenoten: de onmondige aanvallers van paars-wit én de VAR. Negende minuut: knappe lange bal van Kompany naar Amuzu, de pocketwinger gaat zijn man voorbij en scoort - net als op Cercle. Off-side vlagde de lijnrechter. Bijna 3 (!) minuten later werd de beslissing bevestigd door de VAR. Maar de twijfel bleef.

Het middenveld van Anderlecht kon opnieuw niet overtuigen. Zulj moet zijn gesprek met Vercauteren en Kompany van drie weken geleden vergeten zijn want hij keek weer vaker richting Van Crombrugge dan richting Butez. En wat is er aan de hand met Sambi Lokonga? Sinds het goudhaantje begin november zijn contract verlengde en één van de grootverdieners in de kleedkamer werd, lijkt zijn rendement danig gezakt. Michel Vlap tenslotte, mocht nog eens starten. De Nederlander dook vaak in de 16-meter op maar beslissend was hij niet.

Het doembeeld van een nieuwe, schaamtelijke 0-0 tegen een bescheiden tegenstander dook weer op in het Lotto Park. De nervositeit nam toe. Tot youngster Colassin in de 69ste minuut voor de verlossing zorgde. Zulj speelde zijn eerste bal vooruit op Colassin in de 16-meter. Die ontdeed zich knap van zijn bewakers Sobiech en Wimmer en draaide de bal in de rechterhoek binnen. Knappe goal van de 20-jarige spits die na zijn doelpunt tegen Club Brugge, voor de tweede keer op rij scoorde in het Lotto Park.

Het beste paars-witte moment viel in de 11de minuut: toen ontrolde de Anderlecht-kop een reuzengrote tifo met de afbeelding van de deze week overleden Robbie Rensenbrink. Vanaf nu is minuut 11 - het legendarische nummer van Robbie - mythisch in het Lottopark.

Meer over Anderlecht

sportdiscipline

voetbal

sport

Colassin

Butez

VAR

Moeskroen