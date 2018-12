Cocu nog steeds kandidaat nummer één om Vanhaezebrouck bij Anderlecht op te volgen MJR

24 december 2018

06u45 0 Jupiler Pro League Philip Cocu is nog steeds kandidaat nummer één om Hein Vanhaezebrouck op te volgen. Cocu wilde, na zijn ontslag bij ­Fenerbahçe, liefst pas volgend seizoen opnieuw bij een club aan de slag gaan. Dat is de reden waarom de eerste contacten met paars-wit nogal stroef verliepen.

Maar Anderlecht probeert de gewezen succescoach van PSV, met de steun van zijn nieuwe technisch directeur Frank Arnesen, toch te overhalen om vanaf 1 januari T1 in het Astridpark te worden. Na Kerstmis volgen nieuwe gesprekken tussen Verschueren, Arnesen, Cocu en zijn makelaar Rob Janssen en moet blijken of het water nog steeds zo diep is.

Mocht Cocu alsnog afhaken, dan komt mogelijk Martin Jol, close met Arnesen, in beeld.

Intussen hebben Janssen en Arnesen in Istanbul al een akkoord bereikt met Fenerbahçe over de ontslagregeling van Cocu. Die beantwoordt overigens perfect aan het profiel dat Michael Verschueren vorige zaterdag, voor de wedstrijd tegen Moeskroen, van zijn nieuwe trainer schetste: “Hij zal de jeugd vertrouwen moeten geven, voor goed voetbal staan, goed kunnen communiceren én een defensie kunnen organiseren. We hadden bijna een ­akkoord met iemand (Cocu, red.) maar in extremis sprong dat (voorlopig, red.) af. Met Frank ­Arnesen hebben we beslist om ons niet te laten opjagen en pas na 3 januari een nieuwe trainer aan te duiden."