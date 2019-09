Cobbaut: “Verdiend na alles wat we al gebracht hebben” - Saelemaekers: “Kompany hardst gejuicht” Redactie

01 september 2019

23u28 0 Jupiler Pro League Oef. Tot ver buiten het Astridpark was de paars-witte opluchting te horen, na de 1-0-zege tegen Standard. Winst in de Clásico kwam niets te vroeg. Cobbaut en doelpuntenmaker Saelemakers verwoorden de vreugde in het thuiskamp, Mpoku reageert op de wanprestatie van de Rouches.

Cobbaut: “Verdiend na voorbije weken”

Saelemaekers: “Kompany het hardst geschreeuwd na zege”

Saelemaekers: “Ik heb heel hard geschreeuwd in de kleedkamer na de match, maar uiteindelijk was Kompany waarschijnlijk het luidst. Hij zei me dat we hier beloond werden voor ons harde werk van de voorbije weken. Vincent bedankte ons voor zijn eerste zege als coach. De goal? Ik zag dat Chadli de bal van Verschaeren kreeg tussen twee spelers en voelde dat hij met een hakje ging uitpakken en ging door. Toen ik zag dat er niemand was om naar voor te zetten en iemand in mijn rug voelde, trapte ik richting het gaatje in de verste hoek. De voorbije weken was ik wel telkens op training, maar voor de matchen gaf Kompany me geen vertrouwen en moest ik op tv naar onze wedstrijden zien.”

Mpoku: “Niet verrast door Anderlecht”

Meer over Kompany

sport

sportdiscipline

voetbal

Mpoku

Saelemaekers

Cobbaut