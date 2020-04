Coach en spelers van Eupen steunen plaatselijk ziekenhuis AR

17 april 2020

16u47 1 Jupiler Pro League Eupen-coach Beñat San José en zijn spelersgroep hebben een gedeelte van hun loon voor april afgestaan aan het plaatselijke ziekenhuis Saint-Nicolas.

“Rekening houdend met de ernstige problemen waarmee de ziekenhuizen en de rusthuizen in de regio geconfronteerd worden, is het voor ons een morele plicht steun te verlenen”, zegt aanvoerder Siebe Blondelle. “Vergeleken met velen, bevinden wij, profvoetballers, ons in een comfortabele situatie.” Zoals eerder al gemeld, worden technische staf en spelers van AS Eupen gewoon doorbetaald.