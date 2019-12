Clubspitsen scoren weer en helpen blauw-zwart aan makkelijke zege tegen Mechelen TTV/DMM

15 december 2019

19u51 5 Club Brugge CLU CLU 3 einde 0 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Nieuwe avondwandeling in Jan Breydel voor Club Brugge, dat vanavond makkelijk won van KV Mechelen. Dennis en Tau tankten vertrouwen met hun eerste goals in enkele maanden tijd.

Weinig of geen wissels bij Club ten opzichte van de Champions League-match tegen Real Madrid. Voorin kregen Tau en Dennis opnieuw de voorkeur, terwijl ook Vlietinck wederom aan de aftrap kwam. Op het middenveld loste Rits zijn concurrent Balanta af. Mata verving Kossounou op de rechtsachter. Club zag huurling Vanlerberghe terug en noteerde de basisplaats voor De Camargo - afgelopen zomer in beeld bij blauw-zwart. Storm, Schoofs en Corryn bleven opzij, terwijl ook Bijker en Hairemans het vertrouwen kregen. Engvall raakte niet fit.

Zoals verwacht opnieuw eenrichtingsverkeer in Jan Breydel, deze keer wél met een goed Club van bij de aftrap. De sterke start leverde kansen op voor Dennis, die Thoelen op zijn weg vond, en Vanaken die na een knappe individuele actie op de lat pegelde. Even viel de motor stil. Toen Club na een slap kwartiertje opnieuw het gaspedaal induwde, kreeg Mechelen het zwaar te verduren. Vlak voor het halfuur devieerde Tau het schot van Vormer in doel, twee minuten later verschalkte Dennis KVM-doelman Thoelen en was de match gespeeld. Twee goals, twee keer een spits van blauw-zwart aan het feest. Okereke keek toe vanuit de tribune. Malinwa wist hoe laat het was - in de ganse eerste helft speelden de bezoekers helemaal niets klaar.

Club nam na de rust wat gas terug, maar hield wel de absolute controle over de wedstrijd. Zelfs toen blauw-zwart twee versnellingen lager schakelde, dan nog creëerde Mechelen geen kans. Tot aan de zestien meter voetbalden de Bruggelingen goed, maar in de zone van de waarheid liep het telkens fout. De kansen bleven lange tijd uit, totdat Rits in de tachtigste minuut vanop de grote rechthoek hard uithaalde. Thoelen een derde keer geklopt, Club dat voor het eerst sinds begin november nog eens drie keer scoort.

Blauw-zwart boekt zo een vierde competitiezege op rij. De Bruggelingen staan voor een lastig tweeluik tegen Anderlecht (beker) en AA Gent. Goed nieuws is dat de spitsen na vanavond opnieuw de weg naar het net vinden. Dennis deed dat voor het eerst sinds begin oktober, Tau sedert speeldag drie in Oostende.