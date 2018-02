Club zonder Clasie tegen Genk: "Lang geleden dat hij zo veel matchen speelde op zo'n korte tijd"



Tomas Taecke

16 februari 2018

15u05 2 Jupiler Pro League Club Brugge moet het morgen tegen Racing Genk zonder Jordy Clasie stellen. De middenvelder kampt met overbelasting aan de adductoren.

Geen Jordy Clasie morgen tegen Racing Genk. De Nederlander heeft al enkele weken last in de liesstreek en blijft uit voorzorg opzij: “Hij is niet honderd procent wedstrijdfit”, aldus Ivan Leko vanmiddag. “Voor dit soort matchen heb je spelers nodig die wel helemaal klaar zijn. Voor Jordy was het lang geleden dat hij nog zo veel matchen speelde op zo’n korte tijd. Nu is het moment gekomen dat hij rust moet krijgen." Ruud Vormer, die vorige week vermoeid op de bank begon in Beveren, wordt net als Nakamba en Vanaken wél op het middenveld verwacht.