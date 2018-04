Club zit gebeiteld, de spitsen zijn terug: blauw-zwart geeft Charleroi pandoering en zet titelambities kracht bij Wouter Devynck

19 april 2018

22u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League 40 seconden, meer had Wesley Moraes Ferreira da Silva niet nodig om zichzelf en Club Brugge te bevrijden. Waarna hij en zijn maatje Diaby het daarna deden uitschijnen alsof veldgoals scoren in deze play-offs nog nooit zo gemakkelijk was. De ban gebroken.

De smeekbede van Ruud Vormer werd verhoord. Leko greep gisteren terug naar een 3-5-2-systeem met twee ‘echte’ spitsen. Exit Refaelov, enter Wesley. De beer van Brazilië. Behoorlijk uit vorm, maar hij gooit letterlijk gewicht in de schaal. Al had hij die kilo’s niet nodig om al in de eerste minuut toe te slaan. De combinatie van een hakje van Diaby, een schot van zichzelf en het lichaam van Ilaimaharitra waren voldoende om na veertig seconden al de netten te doen trillen.

