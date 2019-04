Club wint voor het eerst sinds 1998 op het veld van Anderlecht na topper met twee gezichten DMM

04 april 2019

23u00 89 Anderlecht AND AND 2 einde 3 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League ‘t Is gebeurd. Voor het eerst sinds 1998 heeft Club Brugge een wedstrijd op het veld van Anderlecht gewonnen. De kampioen van vorig jaar ging met de zege lopen na een match met twee gezichten: 2-3. Club nadert in de stand tot op één punt van Racing Genk.

9 september 1998. De dag waarop Club Brugge voor het laatst won in het Constant Vanden Stockstadion. Toen met goals van Deflandre, Anic en Lesnjak. In al die jaren daarna 17 nederlagen en 12 gelijke spelen. Dertigste keer, goede keer dan maar voor de mannen van Ivan Leko? De Kroaat kon in elk geval de opvolger worden van Eric Gerets. De trainer die in 1998 aan het roer stond bij de West-Vlamingen.

Ondanks een flitsende start van Anderlecht stonden de sterren meteen gunstig voor Club. Didillon ging dom in de fout door een terugspeelbal in te leveren bij Schrijvers. De voorzet was op maat om te profiteren. Wesley rondde af met het hoofd, Club na drie minuten op voorsprong. De thuisploeg had zichzelf in de voet geschoten.

Anderlecht werd daarna weggeduwd. Paars-wit kreeg vooral op het middenveld geen poot aan de grond. Hier en daar wel een kans, maar al bij al te zwak om weerwerk te bieden aan de Brugse machine. Die draaide in de eerste helft op volle toeren.

Vanaken leverde zijn veertiende assist van het seizoen af. Dennis ging met de bal aan de haal om overhoeks binnen te schieten. Even was er nog twijfel om een buitenspel lopende Wesley, maar de videoref toonde zijn waarde: 0-2.

Opdracht volbracht leek het wel voor Club. Anderlecht had zich niet bij machte getoond om tegen de bezoekers op te tornen en dat zorgde voor een laks begin van de tweede helft bij de Bruggelingen. De bal werd aan Anderlecht gelaten. Het gewonnen balbezit zorgde plots voor moed en durf bij de thuisploeg. Vanuit het niets gingen Kums en Trebel nu wel vol meevoetballen.

De rollen werden zo omgedraaid in een leuke tweede helft. Anderlecht had het betere van het spel, terwijl Club mak voor de dag kwam. Alleen een doelpunt bleef uit voor de thuisploeg. Een dikke minuut na een smerige fout van Bolasie op Mata was het dan toch raak. Gerkens schoof de aansluiting voorbij Horvath tegen de netten.

Wie een antwoord van Club verwacht had, die kwam bedrogen uit. Op een schot van Vanaken na bleef Anderlecht baas. De tijd bleef wel in het nadeel van de Brusselaars tikken. Ondanks de goeie bedoelingen wou de gelijkmaker niet vallen. Net toen het slotoffensief werd ingezet gooide invaller Danjuma met een knappe goal de boeken dicht. De daaropvolgende 2-3 van Trebel was een doekje voor het bloeden.

Club wint zo voor het eerst in bijna 21 jaar op het veld van Anderlecht. Opnieuw met 2-3. Ivan Leko ziet zijn ploeg zo tot op één punt van leider Racing Genk naderen. De thuisploeg moet zich optrekken aan de goeie tweede helft. Dat zal nodig zijn, want het wordt nog een pittige strijd voor Europees voetbal.