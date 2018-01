Club winnaar van de speeldag na wedstrijd met twee gezichten tegen KVO

Club Brugge is wel degelijk niet onoverwinnelijk. Dat bewees Antwerp -ondanks het gelijkspel- vorige zondag, waardoor Ivan Leko toch met wat zorgen zit. "We moeten snel oplossingen vinden. Iedereen moet eerlijk zijn dat het niet goed was", klonk het bij de Kroaat op de persconferentie.



Leko kan wel weer rekenen op Anthony Limbombe, maar moet het deze keer zonder de geschorste Stefano Denswil stellen. "Decarli zit in de selectie en dus is hij klaar om te spelen. Of hij negentig minuten aankan, moet blijken. Met Simons en Cools, of een ander systeem met vier verdedigers, hebben we mogelijkheden zat", aldus Leko.



Zaterdag pakte Oostende dan weer een deugddoende zege tegen Kortrijk. Zit er zes op zes in voor de troepen van Adnan Custovic? Of blijft Club Brugge ook in 2018 ongeslagen in eigen huis? Volg het hier live vanaf 20u30!